Andrés Santamarta derriba la puerta: el nuevo número 1 del mundo júnior es español y sigue los pasos de Nadal y Alcaraz

El tenis español sigue de dulce tras la impresionante victoria de Carlos Alcaraz en Roland Garros con la consagración de Andrés Santamarta como nuevo líder del ranking ITF Junior.

El valenciano de 18 años alcanzó este lunes la cima superando al italiano Jacopo Vasami y al suizo Herny Bernet, exnúmero uno que no ha vuelto a competir desde enero tras coronarse en el Open de Australia júnior a causa de una lesión.

La temporada 2025 ha sonreído a Santamarta, quien acumula un balance de 15 victorias y solo 3 derrotas en el circuito júnior. Dos de esos tropiezos se produjeron en el J300 de Traralgon y en el Open de Australia, donde cayó en segunda ronda ante el transalpino Pierluigi Basile.

Andrés Santamarta Manuel Queimadelos ITF

Desde entonces, enlazó una racha impecable con los títulos en el J500 de Gaspar (Brasil) y en el J500 de Offenbach (Alemania), convirtiéndose en el primer español en alzarse con más de un trofeo en categoría J500.

Con la ausencia de Bernet, Santamarta partió como primer cabeza de serie en Roland Garros júnior, aunque su recorrido terminó en tercera ronda frente al alemán Niels McDonald, campeón del torneo.

Pese a ello, la renuncia al juego de su rival suizo le permitió alzar su juego a la cúspide mundial y emular a leyendas como Rafa Nadal y Alcaraz.

Oriundo de Valencia y nacido en 2007, Andrés Santamarta Roig también fue sparring del equipo de Copa Davis en la despedida de Nadal. A sus 18 años figura en el puesto 798 del ATP Tour y acumula más de 8.100 euros en premios a lo largo de su incipiente carrera.

En una entrevista para Punto de Break, el joven se definió así: "Como jugador, tengo algo diferente a los demás que es la garra, siempre salgo muy motivado, a veces me acelero, por lo que muchas veces me tengo que controlar, buscar el punto medio. Eso me da un plus a la hora de jugar y ganar partidos, aunque también se puede volver en algo negativo si salgo muy acelerado o me cabreo cuando no toca".

Entre sus mayores logros destacan la conquista de la Orange Bowl, el mundial oficioso sub18, así como el torneo Eddie Herr y los dos títulos J500 consecutivos.

La pista 12, a rebosar para ver al nº1 júnior, el español Andrés Santamarta 🇪🇸 🙌 #RolandGarros pic.twitter.com/PO1WCdeWyT — Eurosport.es (@Eurosport_ES) June 2, 2025

Actualmente, Santamarta entrena en GTennis, una academia de su ciudad natal, donde combina sesiones físicas y técnicas bajo la supervisión de los mejores preparadores. En declaraciones a la ITF, aseguró:

"Soy de Valencia y empecé entrenando en clubes por aquí cerca. En el presente estoy en GTennis, una academia en mi ciudad. Y estoy muy contento allí".

El nuevo número uno júnior no oculta sus referentes: "No tengo una persona así como fija, un ídolo como tal. Pero bueno, siempre he sido un admirador más de Rafa Nadal. La verdad es que es un ejemplo para toda España y fundamentalmente para todo el mundo del tenis".

Asimismo, reconoce que el salto al profesionalismo exige sacrificio: "Es una etapa muy complicada, ya que se te puede hacer un poquito larga. Sin embargo, considero que a base de trabajo y entrenamientos duros, vas pasando ese momento poco a poco. Uno se lo debe tomar en serio y sacrificar muchas cosas. Ya sabemos en el tenis que hay que hacerlo".

"Por eso, con trabajo y si uno tiene el nivel, si se junta un poquito todo, las cosas van avanzando. Hay que tomárselo con mucha calma e ir pasito a pasito. Lo más importante es vivir el día a día y entrenar, entrenar como si estuvieras compitiendo y competir como estás entrenando", añade.

Ahora, con el número uno júnior en el bolsillo, el gran sueño de Santamarta es claro: "Ganar Roland Garros". Una misión ambiciosa, pero al alcance de alguien que ya ha derribado puertas y sigue los pasos de la leyenda de Manacor y de la estrella murciana.