Carlos Alcaraz hace saltar las alarmas en Turín: suspende su entrenamiento a 24 horas de jugar contra Rublev

Siguen los problemas para Carlos Alcaraz en Turín. El tenista español, que arrastra un resfriado desde hace varios días que ya le pasó factura en su debut en las ATP Finals contra Casper Ruud, suspendió su entrenamiento de este martes al sentirse indispuesto. El murciano, que este miércoles se enfrenta a Andrey Rublev, ni siquiera llegó a comenzar la sesión pese a salir a la pista.

Alcaraz lo pasó mal durante su partido contra Ruud, que acabó en derrota por 1-6 y 5-7. En varias fases del encuentro, el murciano tuvo grandes dificultades para estar al nivel y acabó firmando una decepcionante actuación. Los problemas persisten, por lo que descansará este martes, aunque sin certeza de saber si podrá jugar mañana contra Rublev.

El catarro está pasando factura a Alcaraz, al que le cuesta respirar cuando juega, como reconoció tras el partido contra Ruud. "Unos días antes de venir a Turín me puse enfermo en casa. Luego los días que entrené aquí me encontraba bien. No muy bien, pero bien. Podía jugar. Sentía que podía entrar en los peloteos en los entrenamientos. Obviamente, en los partidos es totalmente diferente. Pero hoy no me sentía bien. Esta mañana me dolía el estómago", explicó en la rueda de prensa luego de su derrota.

"No quería decirlo para que no sonara a excusa, pero si me siento mal, me siento mal. Es lo que ha pasado hoy", alegó también Alcaraz tras caer frente a Ruud. El pupilo de Juan Carlos Ferrero venía asegurando en las fechas previas que llegaba a este último torneo individual de la temporada —a falta de las Finales de la Copa Davis, en Málaga— en mejores condiciones físicas que años anteriores.

Pero por bien que se sintiera físicamente, lo que Alcaraz sí reconoce es estar acusando un agotamiento mental: "Me atrevo a decir que todos los jugadores están cansados mentalmente. Si alguien dice que está fresco, miente", señaló entre risas.

Carlos Alcaraz, en las ATP Finals Reuters

"Algunos lo llevan mejor que otros. Yo estoy cansado. Estoy cansado mentalmente. Son muchos partidos, un calendario muy apretado, un año muy exigente sin muchos días libres para descansar o entrenar en casa. Cuando terminas una semana o un torneo, sólo tienes dos o tres días libres y luego tienes que ir a otros torneos en otras partes del mundo. Desde principios de año vas acumulando horas, días. Llegas a esta parte del año cansado", terminó de analizar.

A 24 horas de su siguiente partido, la cancelación del entrenamiento de este martes hace saltar las alarmas en torno a Alcaraz. Su próximo rival es Andrey Rublev, que también perdió en su estreno en la Copa de Maestros ante Alexander Zverev, por lo que tanto 'Carlitos' como el ruso afrontarán su enfrentamiento como un duelo a vida o muerte. Ahora, eso sí, el foco está puesto en que el murciano pueda salir a jugar y rendir a su nivel.