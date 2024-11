Carlos Alcaraz se descalabra ante Casper Ruud y debuta con una dura derrota en las ATP Finals de Turín

Estreno adverso de Carlos Alcaraz para sus intereses en la ATP Finals. El noruego Casper Ruud se impuso en dos sets (1-6 y 5-7) en un debut del tenista español cargado de dudas. Mentalmente endeble desde el inicio, el murciano no fue capaz de enderezar el rumbo ni cuando mejor estaba, con saque para cerrar a favor la segunda manga y forzar la tercera y definitiva. [Narración y estadísticas: Alcaraz - Ruud]

Hasta la sexta bola de break, Alcaraz no logró romper un servicio de Ruud. Para colmo, su primer set en el saque fue desastroso cediendo dos juegos por 15-40. Mejoró en la segunda manga, mostrándose más sólido a niveles generales y especialmente sacando, pero volvió a venirse abajo cuando no tocaba. Ruud recuperó el saque con 5-3 y, tras una segunda rotura seguida, encarriló el partido hacia la victoria.

Pagó caro el bajón físico y mental Alcaraz, que se estrena Turín con derrota. Se queda sin margen para afrontar sus otros dos partidos dentro del grupo, ante el ruso Andriy Rublev y el alemán —otro de los grandes favoritos— Alexander Zverev.

Alcaraz no puede con Ruud en su estreno en las #NittoATPFinals. #LaPistaDelTenis pic.twitter.com/kFZp4T5HmR — Tenis en Movistar Plus+ (@MovistarTenis) November 11, 2024

En este primer partido, Alcaraz se mostró errático frente a un Ruud que desplegó un juego extraordinario. El español acumuló 15 errores no forzados, 8 de ellos con el revés, y sus habituales dejadas tampoco tuvieron la precisión de siempre. Su rendimiento decayó especialmente cuando Ruud aprovechó la ventaja para consolidar su posición en el segundo set, una vez que Alcaraz desperdició una ventaja de 5-2 en esta manga.

A pesar de que el partido parecía ponerse de cara para el español en determinadas fases, Alcaraz no logró aprovechar varias oportunidades clave. Desde el primer juego del primer set, en el que gozó de dos bolas de break, su rendimiento fue decayendo hasta perder el set 6-1. Un contundente cierre de set para Ruud que dejó al español visiblemente frustrado, tras un comienzo tan prometedor.

El impacto de las últimas semanas también se hizo notar en el rendimiento de Alcaraz, quien en días previos se entrenó con una tira en la nariz para mejorar la respiración, afectado por un catarro. Sin embargo, eso no impidió que, tras iniciar el segundo set con un juego en blanco, el español comenzara a mostrar chispazos de su verdadero nivel. Las bolas que antes se quedaban cortas o erraban la línea, comenzaron a acertar. Durante un breve período, la dinámica cambió y la balanza parecía inclinarse hacia el lado de Alcaraz.

El joven español llegó a situarse con una ventaja de 5-2 en el segundo set, celebrando cada punto con el puño en alto. No obstante, Ruud comenzó a recuperarse, manteniendo su juego estable y aprovechando los errores que Alcaraz cometía tanto en la red como en el fondo. Poco a poco, el noruego igualó el marcador y sumó dos breaks seguidos que lo dejaron en la posición perfecta para cerrar el partido.

La determinación de Ruud resultó imparable; el noruego se mostró sólido, no sólo recuperando la ventaja que Alcaraz había ganado, sino manteniéndose impasible en los momentos decisivos. Alcaraz, en cambio, no consiguió sostener su nivel ni mental ni físicamente y terminó sucumbiendo, devastado, cuando Ruud selló el partido con un potente 'ace'. El resultado le da a Ruud un paso de gigante hacia las semifinales, mientras que Alcaraz deberá enfrentarse a Zverev y Rublev en un contexto que no admite más errores si quiere avanzar en el torneo.