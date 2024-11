Alcaraz - Rublev, ATP Finals: horario y dónde ver por TV el partido de tenis

El español Carlos Alcaraz se medirá este miércoles al ruso Andrey Rublev en la segunda jornada de su grupo de las ATP Finals de Turín, en un partido decisivo para ambos para mantener opciones de acceder a las semifinales de esta Copa de Maestros.

Alcaraz, que perdió inesperadamente ante el noruego Casper Ruud, lastrado por dolor de estómago, se medirá a un Rublev que llega también derrotado a la segunda jornada, superado por el alemán Alexander Zverev.

El español llegará como último del grupo, al haber sumado solo 6 juegos en su marcador final (6-1 y 7-5), mientras que Rublev consiguió sumar 8 con el doble 6-4 final que le endosó Zverev.

Ambos jugadores está obligados a ganar para mantener sus opciones de estar en las semifinales. En la misma jornada se enfrentarán también los dos vencedores del grupo, en un duelo entre Ruud y Zverev por el primer puesto y un acceso a semifinales casi certificado.

Uno de los focos está puesto en la salud de Alcaraz: "Unos días antes de venir a Turín me puse enfermo en casa. Luego los días que entrené aquí me encontraba bien. No muy bien, pero bien. Podía jugar. Sentía que podía entrar en los peloteos en los entrenamientos. Obviamente, en los partidos es totalmente diferente. Pero hoy no me sentía bien. Esta mañana me dolía el estómago", explicó en rueda de prensa tras la derrota frente a Ruud.

¿Cuándo se juega el partido de ATP Finals entre Alcaraz y Rublev?

El partido que enfrentará a Carlos Alcaraz y Andrey Rublev en la fase de grupos de las ATP Finals 2024, se disputará el miércoles 13 de noviembre no antes de las 14:00 hora peninsular.

¿Dónde se juega el partido de ATP Finals entre Alcaraz y Rublev?

El choque entre el tenista murciano y el jugador ruso se celebrará en el Pala Alpitour de Turín, con capacidad para 15.657 espectadores. La ciudad transalpina lleva siendo anfitriona de la Copa de Maestros desde 2021.

¿Dónde se podrá ver el partido de ATP Finals entre Alcaraz y Rublev?

El duelo que mide a Carlos y Andrey se podrá ver en directo en España a través de Movistar+. La plataforma televisiva habilitará uno de sus canales generalistas, como #Vamos o Movistar+ en dial 7, o lo retransmitirá también en alguno de los canales de su paquete Deportes+.

También se podrá seguir el encuentro en directo gracias a la cobertura que EL ESPAÑOL realizará del Carlos Alcaraz - Andriy Rublev correspondiente a la segunda jornada de la fase de grupos de las ATP Finals.