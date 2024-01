Nadal - Kubler, tenis en directo: dos break seguidos de Rafa en los octavos del ATP 250 de Brisbane

Rafa Nadal no quiso ocultar los miedos que le asaltaron el pasado martes cuando saltó a la pista contra Thiem. Así los ilustró con palabras en su rueda de prensa posterior: "Después de la operación, te sientes asustado al hacer algunos movimientos y para hacer todo automático necesitas recuperar la velocidad y eso viene con los partidos. Necesito estar en la pista y no pensar en eso, sino que todo me venga automático. Para eso se necesitan horas en pista y en los entrenos. Tenía esa duda en mi interior de que todo podría haber sido un desastre".