Djokovic señala a las casas de apuestas: "Muchos se benefician y nosotros solo recibimos migajas"

Las casas de apuestas se han convertido en un elemento muy señalado dentro de la industria del deporte. Ya sean por sus millonarias ganancias o por el enganche que generan a un elevado número de personas. Uno de los últimos en cargar ha sido el tenista Novak Djokovic.

El serbio, que es uno de los impulsores de la Asociación de Tenistas Profesionales (PTPA), se mostró tremendamente frustrado con el funcionamiento de las casas de apuestas. El número uno del mundo dejó una reflexión muy profunda donde apuntó lo poco que les llega a los jugadores.

"Las casas de apuestas están ganando cientos de millones de dólares, tal vez miles de millones, y muchas partes se están beneficiando a través de esos acuerdos, pero a los tenistas nos llegan migajas", declaró durante su intervención en la Asociación de Tenistas Profesionales.

Además, puso incidencia en los intermediarios que hay dentro del mundo del tenis. Gran cantidad de ellos se llevan una enorme cantidad de dinero, pero, sin embargo, los jugadores apenas reciben dinero. De hecho, de manifiesto que hay varios que se encuentran en "situación de desemparo".

"Ellos dan sus nombres para todas esas webs. Miles de millones de dólares están circulando semanalmente desde los torneos de tenis y los jugadores están en una situación de desamparo", declaró el tenista serbio.

Djokovic durante un partido de la eliminatoria luciendo los colores de Serbia. REUTERS

Por otro lado, también apuntó que hay muchas restricciones a la hora de promocionar. Aludió a las facilidades que tienen las casas de apuestas, mientras los jugadores no pueden lucirlas, ya que está prohibido junto a marcas de tabacos o alcohol.

"No podemos permitir que esto siga pasando, porque además está prohibido que los jugadores lleven en su ropa cualquier mención a empresas de tabaco o asociadas a casas de apuestas. No existe un reparto justo. Con esto me refiero a un 50-50 con los torneos, que sí pueden tener como sponsors a las casas de apuestas", sentenció.

Mejorar la situación

Otro de los aspectos que trató Novak Djokovic durante su intervención es la capacidad que tiene para buscar una mejora en las condiciones de los tenistas. El ganador del último US Open explicó las dificultades que tienen muchos de ellos para llegar a fin de mes, algo que pretende arreglar con la puesta en marcha de la organización.

"Yo, que soy de Serbia, no tenía nada de eso. Ahora tengo influencia, tengo poder y quiero luchar por mejores condiciones. Entiendo las dificultades que supone pagar los gastos de viaje si no se cuenta con el respaldo de una federación fuerte, que el 90% o incluso más de los jugadores en todo el mundo no tienen, y no tener el presupuesto para pagar a los entrenadores, fisioterapeutas..."

