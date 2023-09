Djokovic sale en defensa de Carlos Alcaraz: "Le entiendo, volverá y dará muchos éxitos a España"

Novak Djokovic ha tardado poco en volver a las pistas tras coronarse como campeón del US Open. El tenista serbio ha decidido acudir a la llamada de Serbia para disputar la fase de grupos de la Copa Davis. Un compromiso que no ha querido esquivar 'Nole' y que le ha hecho ser una de las grandes atracciones de la competición.

Quien no ha declinado estar presente en la fase de grupos de la competición entre países ha sido Carlos Alcaraz. El jugador español acabó tocado físicamente el pasado US Open y ha decido tomarse unos días de descanso antes de afrontar la recta final de la temporada. Esta decisión ha sido ampliamente critica, pues su equipo se juega estar en la final a ocho de la Copa Davis.

Uno de los que ha salido en defensa del jugador español ha sido el propio Novak Djokovic. El serbio, que curiosamente se verá las caras con nuestro país este viernes, ha exculpado a 'Carlitos' y que querido mandar un mensaje de tranquilidad de cara al futuro.

[La Copa Davis se muere sin fans en sus gradas y el tenis culpa a Gerard Piqué: "La has matado"]

"Quizá os enfada que no esté aquí, porque él tiene 20 años y yo 36 y cómo va a estar más cansado. Ya jugó el año pasado, después de ganar el US Open. Eso demuestra pasión por su país. Sé que adora representar a España y estoy seguro de que va a ganar la Davis con su Selección. No os enfadéis con él. Yo mismo no he jugado este torneo muchos años, y la reacción en mi país ha sido mala", declaraba Djokovic.

"Es difícil ser perfecto siempre, estar siempre disponible. Es un deporte individual, y te representas a ti mismo, pero también a tu país. Que tenga 20 años no significa que sea un superhombre. Es mejor para nosotros que no esté (ríe), pero volverá y dará muchas alegrías a España", finalizó el serbio sobre esa cuestión.

Djokovic durante un partido de la eliminatoria luciendo los colores de Serbia. REUTERS

De hecho, Djokovic reconoció que no está al "100%" de sus posibilidades. Ha llegado cansado a esta recta final de la temporada y su presencia en Valencia para representar a Serbia tiene un motivo. El ganador de 24 Grand Slams necesita acudir a un par de eventos con su equipo para poder ir a los Juegos Olímpicos, algo que no había hecho en todo el año, y así intentar conseguir el Golden Slam.

Su impresión del torneo

Otra de las cuestiones que tanteó el actual número uno del mundo fue el modelo de torneo de la Copa Davis. El serbio deshecho echarle las culpas a Gerard Piqué y señaló a la ITF del supuesto fracaso del torneo, que ha perdido mucho protagonismo entre jugadores y afición.

"No sé lo qué pasará si la ITF pierde en los tribunales con Kosmos. A ver qué pasa con la competición. Hay mucha incertidumbre porque hay elecciones también a la presidencia de la Federación Internacional. Lo único que digo es que la Copa Davis tiene que vivir. Espero que se nos consulte a los jugadores si hay cambios porque después hay tenistas frustrados por ello y van a hablar en los medios", resaltó.

[España se complica su pase a la final a ocho de la Copa Davis tras perder la serie frente a República Checa]

Por último, también señaló la enorme cantidad de tiempo que lleva sin poder jugar con Serbia dentro de sus fronteras. Una cuestión que relacionó con la ITF, alegando que han sido ellos los que han modificado el tipo de torneo.

"No apoyo las criticas a Piqué porque no es culpa suya. La ITF es la que permitió el cambio de formato y la que toma la decisión final. El vino con su empresa y apostó en el tenis. Si hay que criticar a alguien es a la ITF. El formato se tenía que cambiar, lo que pasa es que hemos pasado de un extremo al otro. Nosotros levamos mucho tiempo sin jugar en Serbia como locales"

Sigue los temas que te interesan