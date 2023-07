Alcaraz - Medvedev: Horario y dónde ver el partido de tenis de Wimbledon 2023

Carlos Alcaraz disputa este viernes 14 de julio el partido correspondiente a las semifinales de Wimbledon. El tenista murciano se verá las caras con Daniil Medvedev en el All England Club, no antes de las 18:00 hora peninsular española.

Esta será la primera vez que 'Carlitos' pise las semifinales del torneo británico y buscará seguir haciendo historia en el cuadro de Wimbledon. Tras doblegar a Matteo Berrettini en los cuartos de final (3-6, 6-3, 6-3 y 6-3), hizo lo propio contra Holger Rune. Al jugador danés no le dio ni una sola oportunidad, batiéndole en tres sets (7-6, 6-4, 6-4).

De este modo, se convirtió en uno de los jugadores más jóvenes en alcanzar las semifinales de tres Grand Slams diferentes. Es decir, Alcaraz ya ha estado presente en dicha ronda en el US Open, Roland Garros y, ahora, Wimbledon. Una cita histórica para el murciano, que solo piensa en ganar.

"Esto es un sueño para mí, es un sueño para mí poder jugar las semifinales de un torneo como Wimbledon. Es una sensación realmente increíble en estos momentos, así que solo quiero disfrutar del momento", explicaba Alcaraz tras sellar su pase a la penúltima ronda del torneo.

Por otro lado, también definió a su próximo rival, Daniil Medvedev. "Es un jugador muy alto, ya lo conocéis, está jugando muy bien sobre césped. Es alguien muy completo, es como un pulpo, tal y como suele decir Rublev. Atrapa todas las bolas, es asombroso, es un atleta increíble que mezcla todo en la pista, casi todo lo hace bien", reconoció.

Carlos Alcaraz, en la pista central de Wimbledon Reuters

Daniil Medvedev, el rival de Alcaraz

Carlos Alcaraz tendrá enfrente en las semifinales a un duro rival como es Daniil Medvedev. El jugador ruso se ha convertido en una de las grandes amenazas para el murciano debido a su juego de ataque y a su calidad con la raqueta. Además, ya tiene experiencia en ganar al español.

Para colarse en las semifinales de Wimbledon, Medvedev tuvo que exprimirse al máximo y dejó fuera a una de las sorpresas del torneo, Christopher Eubanks. El estadounidense le puso contra las cuerdas en cuartos, llegándole a llevar a cinco sets. Sin embargo, el ruso remontó tras verse dos mangas a una abajo y selló su mejor resultado en Londres.

Daniil Medvedev, durante un partido de Wimbledon 2023 Reuters

"He visto algún partido de Carlos, le vi un poco contra Matteo, sí. Discutiré todo lo táctico con mi entrenador, siempre es interesante jugar contra Carlos, es un jugador increíble, aunque todavía tenga 20 años. Lo que está haciendo es increíble, no se detiene y no creo que lo haga", explicó Medvedev sobre Alcaraz tras conocer que se enfrentaría a él.

Hasta el momento, 'Carlitos' y Medvedev se han visto las caras en dos ocasiones y se han repartido las victorias, con una para cada uno. En la edición de 2021 de Wimbledon, el ruso derrotó al español y el actual número uno del mundo le devolvió la moneda esta temporada en Indian Wells.

¿Qué día es el partido? Horario y dónde ver el Carlos Alcaraz - Daniil Medvedev de Wimbledon 2023

Carlos Alcaraz y Daniil Medvedev se enfrentan este viernes 14 de julio en las semifinales de Wimbledon. El encuentro se podrá seguir en televisión en España a través de Movistar Plus+, además del seguimiento que se hará de él en directo en EL ESPAÑOL.

El inicio del partido está programado para que comience a las 18:00 horas (17:00 hora local) en la pista central del All England Club, al finalizar el duelo entre Jannik Sinner y Novak Djokovic.

