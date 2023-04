Toni Nadal: "Rafa no piensa en la retirada, quiere recuperarse y va a jugar Roland Garros"

Rafa Nadal se bajó de tren del Mutua Madrid Open. El tenista balear no ha podido estar en la cita tenística más importante de nuestro país debido a que su lesión en el psoas ilíaco no ha cumplido los plazos establecidos. Un contratiempo que ha minado su preparación para su gran objetivo de la temporada, Roland Garros.

Pese a las dudas que sobrevuelan sobre una posible ausencia en el segundo Grand Slam de la temporada, ha sido su tío Toni Nadal el que ha confirmado que estará presente en París. "Le gustaría estar compitiendo ya, pero falta poco para que eso se produzca. Va a jugar en París, aunque será importante para medir sus aspiraciones allí cómo entrene estas próximas semanas y lo que pueda hacer en Roma", explicó en los micrófonos de Radio Marca.

De hecho, Toni Nadal sí que ha acudido al Mutua Madrid Open y lo ha hecho para acompañar a su actual púpilo, Felix Auger-Aliassime, en la disputa del torneo. En él, el canadiense tiene grandes miras puestas en hacer algo grande, puesto que las ausencias de Rafa y Novak Djokovic abren las puertas a alguna posible sorpresa.

Otros de los fantasmas que ahuyentó el tío de catorce veces ganador de Roland Garros fue el de la retirada de Rafa. Las continuas lesiones en los últimos meses han provocado que esa idea empiece a tomar forma. Sin embargo, la desmintió tajantemente tras ser preguntado sobre ello. "Él no está pensando en la retirada, solo quiere recuperarse bien y seguir compitiendo porque le apasiona este deporte", recalcó.

Otra de las curiosidades que dejó Toni Nadal está relacionada con la exigencia. El entrenador de Aliassime reconoció que no exige tanto a su actual pupilo como lo hacía con Rafa. "Soy fiel defensor de la exigencia. Cuando uno apuesta por ser un gran jugador no tiene más remedio que hacer un esfuerzo", desarrolló. "Nunca sería tan duro con alguien que no fuera familiar mío", indicó.

Toni Nadal junto a su sobrino Rafa Nadal tras ganar este uno de sus Roland Garros, en una imagen de archivo. EFE

Halagos a Carlos Alcaraz

Sin duda, otro de los grandes alicientes de su intervención era Carlos Alcaraz. El joven jugador busca emular la hazaña de Rafa Nadal en Madrid. El balear es el único que ha conseguido ganar dos veces el Mutua Madrid Open, algo a lo que aspira el murciano tras coronarse como campeón en la edición de 2022.

"Lo tiene todo, es muy completo. Tenemos un gran campeón para mucho tiempo", sostuvo Toni Nadal sobre el número 2 del mundo. Además, también señaló varios puntos en común entre los dos mejores jugadores españoles de la actualidad. "Los dos son muy intensos. Son parecidos; llegan al límite, ponen en aprietos al rival con golpes potentes y en los momentos importantes los dos responden bien", concretó.

