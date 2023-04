Carlos Alcaraz persigue en Madrid ser el nuevo rey de la tierra batida

"Eres el rey de la tierra batida y hoy lo he sufrido en mis propias carnes". Con estas palabras, Novak Djokovic rindió pleitesía a Rafa Nadal cuando este le ganó la final de Roland Garros en 2020. Imposible definir mejor al tenista nacido en Manacor, que durante su larga carrera ha ganado 63 títulos sobre arcilla, de los cuales 14 han sido del Grand Slam de París.

Mientras Nadal compita, no habrá otro rey. Sin embargo, a sus 36 años y con la poca actividad que, por ejemplo, está teniendo esta temporada (no juega desde Australia por una lesión), hay que buscar un heredero al trono. Actualmente, no hay mejor candidato que Carlos Alcaraz (El Palmar, 2003).

Alcaraz debuta este viernes en el Mutua Madrid Open contra el finlandés Emil Ruusuvuori (no antes de las 16:00 horas). Lo hace como vigente campeón del torneo y tras repetir victoria en el Conde de Godó. Busca el doblete español por segundo año seguido. En la capital, solo Nadal ha encadenado dos victorias (2013 y 2014).

[Martín Landaluce, tras los pasos de Nadal y Alcaraz: "Ellos me dicen que, sobre todo, disfrute"]

Carlitos se arma de razones para ser el nuevo rey de la tierra batida. Alcaraz ya ha dicho alguna vez que su superficie favorita es la pista dura, pero la realidad en base a los resultados es otra. De los nueve títulos ATP que ha ganado a sus 19 años, seis han sido sobre arcilla y tres en pista rápida.

Los números en cuanto a los resultados en los partidos respaldan su dominio en tierra batida: 52 victorias y 12 derrotas (81,32% de éxito). Aunque en pista dura no anda lejos: 57 victorias y 19 derrotas (75%). Hay que decir que sobre cemento todavía no sabe lo que es perder una final, mientras en la arcilla ha caído en tres. Nadal, de las 71 finales que ha jugado en su superficie predilecta, solo ha perdido 8.

Lo que sí confirma a Alcaraz como el rey del momento en tierra batida es su recorrido del último año. Poniendo el Godó de 2022 como punto de partida, Carlos ha sumado 34 victorias y 4 derrotas en tierra. Ha jugado un total de ocho torneos hasta su vuelta a Barcelona la pasada semana y solo en uno, Roland Garros 2022, no ha jugado la final.

El desglose es el siguiente: cuatro títulos (Godó y Madrid en 2022, Buenos Aires y otra vez Godó en 2023) y tres subcampeonatos (Hamburgo y Umag en 2022 y Río de Janeiro en 2023). Son cifras para considerarle favorito en cada torneo sobre arcilla que juegue, incluido el próximo Roland Garros que arranca el 28 de mayo.

Carlos Alcaraz, entrenando en el Mutua Madrid Open 2023 Mutua Madrid Open

Sin Nadal ni Djokovic en el cuadro, la presente edición del Mutua Madrid Open se ha convertido en un todos contra Alcaraz. Carlos, que cumplirá los 20 años el día que se juegan las semifinales del Masters (es decir, el 5 de mayo), se pasea por la Caja Mágica como el centro de atención.

Ya la pasada edición, antes de alzar el trofeo o, incluso, ganar a Nadal en cuartos y a Djokovic en semis, levantaba pasiones. La sesión de entrenamiento que compartió con Novak a comienzos del torneo reunió más gente que algunos partidos de las pistas 2 y el 3 del complejo. Este año se repite, sea con Dimitrov o Zverev, como ha hecho desde el miércoles.

Y Alcaraz se siente en uno de sus mejores momentos: "Físicamente me encuentro bien, al cien por cien. Tengo muchas ganas de empezar y con el nivel que alcancé en el Godó vengo con mucha confianza", decía ante los medios esta semana. Está acostumbrado a la victoria y a la condición de favorito. La presión cada vez va a menos.

El trono de Nadal

El listón marcado por Nadal, eso sí, está muy alto para todos, incluido Alcaraz. La corona de la tierra ha de pesar cuando la comparación es con el hombre que más títulos ha ganado en la historia en esta superficie. El último intento para la sucesión fue, quizás, Dominic Thiem y no salió bien.

No es el único récord de Nadal, que también tiene la mejor racha sobre tierra con un total de 81 victorias y 13 títulos entre el Masters 1.000 de Montecarlo 2005 y el de Hamburgo 2007. Solo Björn Borg y Rafa saben lo que es ganar Roland Garros sin ceder un set. El sueco lo logró en 1978 y 1980 y el manacorí en 2008, 2010 y 2017.

Los números de Nadal no se pueden pasar por alto: 474 victorias en tierra batida durante su carrera y solo 45 derrotas. Solo 28 tenistas en la historia pueden decir que han ganado a Rafa en su superficie preferida, pero uno de ellos, Carlos Alcaraz, reclama ahora el trono.

Sigue los temas que te interesan