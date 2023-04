La caída de Raducanu: de su hazaña en el US Open y codearse con Hollywood a su ruidoso adiós a Madrid

Emma Raducanu conquisto al mundo en el US Open de 2021. La británica dio una auténtica exhibición en el último Grand Slam de la temporada, convirtiéndose en la primera jugadora que ganaba un torneo procedente de la fase previa. Había nacido una estrella que parecía estar llamada el circuito femenino durante años, o al menos plantear una batalla para derrocar a la hegemonía de las Barty o Swiatek.

Año y medio después, la película ha cambiado radicalmente. El destino de Raducanu parece más bien un agujero negro, de esos que no puedes escapar por mucho que lo intentes. Su último episodio de corta historia ha llegado en la capital de España, justo antes de su estreno Mutua Madrid Open. Ni siquiera llegó a debutar, pero tampoco le hizo falta para dejar la polémica uno de los Masters 1000 más importantes de la temporada.

16 preguntas y 58 palabras fueron el resumen de la rueda de prensa de Emma Raducanu antes de terminar su intervención frente a los medios. Una esperpéntica aparición de la británica, que demostró que no tenía gana alguna de contestar a los periodistas. Prácticamente su intervención se basó en monosílabos. Poco después se hacía oficial su renuncia al Mutua Madrid Open por una lesión.

Unas molestias de las que no dio muestra alguna en la rueda de prensa provocaron que se bajase del cuadro poco después. Viktoriya Tomova se quedaba sin rival, pero Raducanu se quedaba con el enfado por parte de la prensa británica. Varios medios se hacían eco de las respuestas de su número uno y fue puesta bajo la lupa por su escaso rendimiento en los últimos torneos.

Una crítica situación para la mejor jugadora de Reino Unido. Con su ausencia en la capital española, se verá relegada a más allá del puesto 100, un lugar que no ocupaba desde el inicio de aquel majestuoso US Open con el que maravillo al mundo. Una caída libre que no parece frenarse por mucho que lo intenten.

El cielo y Hollywood

Emma Raducanu, de padre rumano y madre china, nació en Toronto, pero cuenta con la nacionalidad británica. Una mezcla de culturas que le hace ser un rara avis dentro del circuito. Su estreno en el cuadro final de un torneo de la WTA se produjo en junio de 2021, en Nottingham. Una 'wild card' la hacía debutar al más alto nivel.

Poco después le llegaba el premio de disputar Wimbledon gracias a otra invitación por parte de la organización. Su crecimiento como junior había más que notable, llegando a acumular cuatro títulos consecutivos a principios de 2018. Sin embargo, faltaba por llegar el broche de oro a su corta carrera.

Poco antes de ese maravilloso US Open alcanzó la final de Chicago pocos días antes del comienzo del Grand Slam. Sólo Clara Tauson le apartó de la victoria a falta de un puñado de horas para su desembarco en la fase previa de la cita que la iba a encumbrar frente al tenis mundial.

10 partidos para la gloria y el título en una batalla que culminó con una victoria frente a Leylah Fernandez en Flushing Meadows. No cedió ni un solo set y se convirtió en una de las jugadoras más jóvenes en levantar un Grand Slam, solo por detrás de Serena Williams o Maria Sharapova. Palabras mayores. Y además rompía la sequía en el circuito femenino del tenis británico, pues no ganaban uno desde Virginia Wade en 1977.

Tal fue su impacto en el circuito femenino que Raducanu se convirtió en una estrella mundial. A sus 18 años era un auténtico fenómeno de masas, acaparando todos los focos lo que provocó que su impacto llegase hasta Hollywood. La británica fue varias veces la invitada de honor en películas como Misión Imposible: Sin tiempo para morir. También era imagen de gran cantidad de marcas, un ejemplo de ello fue Porsche.

Tormento desde el US Open

Pese al éxito fuera de las pistas, Emma Raducanu apenas ha sido capaz de encontrar la regularidad en las pistas. La británica apenas ha conseguido sumar resultados notorios y eso le ha hecho caer en exceso en el ranking de la WTA. Un nulo rendimiento que puede tener varias razones, aunque entre ellas destaca la salud mental, la presión o su padre.

De hecho, poco después de ganar el US Open, se vio obligada a tomar un parón en el circuito debido a la enorme presión que había sobre ella. "No he estado de vacaciones en siete años, así que sería bueno tener la oportunidad. Voy a desconectar por completo y luego, cuando vuelva la pretemporada, tengo mucha hambre y motivación para hacerlo mejor", explicó a principios de 2022 tras un tiempo fuera de los torneos.

Por otro lado, las altísimas exigencias de su padre, un personaje muy importante dentro de su carrera deportiva, ha provocado haya cargado con un notorio peso sobre su espalda a pesar del éxito. Una presión externa que le ha podido pasar mucha factura a la hora de contentar a su progenitor.

Su relación con los entrenadores tampoco ha sido nada fácil. Un total de cinco técnicos han estado con ella desde 2021, es decir, poco más de dos años. Un vaivén que ha demostrado que Raducanu tampoco es una chica fácil con la que convivir. Andrew Richardson, Torben Beltz, Dmitry Tursunov, Nigel Sears o Mark Petchy han pasado por sus manos.

Por último, las lesiones han hecho mella en la confianza de la joven británica. A sus 20 años ha vivido un calvario que le han hecho perderse varios torneos importantes. La imagen más clara de ello fueron sus lágrimas en Auckland, cita previa al Open de Australia. Unas molestias en el tobillo casi le hicieron perderse el primer Grand Slam de la temporada.

Una caída en desgracia de Emma Raducanu que verá cómo a la finalización del Mutua Madrid Open estará fuera de las primeras 100 posiciones del ranking femenino. Un duro descenso para una de las jugadoras más precoces del circuito. Pese a ello, sigue teniendo un grandísimo talento en su raqueta, lo único que hace falta es que saque a relucirlo como hizo en el US Open de 2021.

