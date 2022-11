La relación entre Emma Raducanu y Harry Kane: cómo gestionar la presión en el deporte de élite

Los deportistas de élite tienen que aprender a gestionar la enorme presión que está sobre ellos. No es tarea fácil y se han producido, sobre todo a lo largo de los últimos años, casos de depresión, ansiedad e incluso de retiradas por este motivo. Simone Biles, Andrés Iniesta, Michael Phelps, Naomi Osaka o Ricky Rubio son algunos de ellos.

Otra de las estrellas del deporte en la actualidad es Emma Raducanu. La tenista británica consiguió saborear las mieles del éxito al ganar el US Open en 2021, pero desde entonces, las decepciones han estado a la orden del día en su carrera. Tanto es así, que ocupa la posición 76 del ranking de la WTA a sus 19 años.

Para gestionar las emociones, el éxito y las críticas, Emma Raducanu está teniendo a un gran maestro: Harry Kane. Así lo revela The Athletic, destacando el vínculo que une a la tenista y al futbolista. Convirtiéndose el capitán de la selección de Inglaterra en todo un mentor para la mediática raqueta británica.

El mentor Kane

Todo comenzó cuando en el año 2019, durante una sesión de preguntas y respuestas en Twitter, la tenista escribió lo siguiente: "Uno de mis futbolistas favoritos es probablemente Harry Kane porque es el capitán de Inglaterra y es un gran modelo a seguir y es superprofesional y lleva todo al enésimo grado. Definitivamente siento que puedo aprender de eso".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de 乇爪爪卂 (@emmaraducanu)

A estas declaraciones se suman las veces que se ha podido ver a Emma Raducanu vistiendo la camiseta del Tottenham en algunos entrenamientos. La británica, nacida en Canadá, es una reconocida seguidora de los spurs y también admiradora del propio Harry Kane, así como de Heung-Min Son.

El contacto entre ambos ha sido limitado, pero sí que han intercambiado mensajes y hablado en algunas ocasiones para que Kane aportase su experiencia propia en favor de un mejor rendimiento de Raducanu. Y todo porque la joven tenista pasó de figurar en el Top Ten del ranking de la WTA a ser la número 76 actualmente.

[Emma Raducanu, de niña maravilla del tenis a foco de las críticas: atacada por su nuevo entrenador ruso]

De hecho, incluso llegó a 'tomarse un respiro' en su carrera dentro de las pistas después del boom que provocó con su triunfo en el US Open. Después volvió, aunque no ha logrado cosechar resultados a esta altura. De ahí que este particular trabajo de Kane con Raducanu pueda ser muy importante para el futuro de la tenista.

"Es súper profesional y lleva todo al extremo. Definitivamente siento que puedo aprender de eso", aseguró hace tan solo unos meses la británica. Por sus altibajos con los resultados y con las lesiones, además de por el cambio de entrenador, asociándose ahora con el expreparador de Andy Murray, Jez Green, Emma Raducanu quiere volver a volar alto.

Por esto ve como a un ejemplo a un Harry Kane que sabe lo que es alcanzar la gloria, rozarla y también caer. El jugador del Tottenham ganó hasta en tres ocasiones la Bota de Oro de la Premier League y también en un Mundial, pero vivió la cara más dura del fútbol al perder la final de la Eurocopa 2020, además de una final de la UEFA Champions League.

Emma Raducanu, durante el Cincinnati Open 2022 Scott Stuart / ZUMA Press Wire / dpa

A raíz de todo esto, The Athletic señala que Raducanu ha hablado con Kane para obtener consejos sobre cómo manejar la presión en su carrera. La manera de abordar el alto escrutinio que conlleva tener el estatus de celebridad no solo en Reino Unido, sino también en el resto del mundo. Así como también compartir ideas para gestionar las dos caras de ser un deportista de élite. En definitiva, cómo lidiar con las trampas de la fama.

Raducanu, en el Top

Pese a ocupar el puesto 76 del ranking de la WTA, Emma Raducanu acapara muchos focos en el circuito. De padre rumano, madre china y nacionalidad británica, la joven tenista es todo un filón para las marcas. De ahí que este último año se haya embolsado casi 23 millones de euros en patrocinios.

Esto coloca a la tenista nacida en Toronto como la tercera deportista con más ingresos del mundo en concepto de patrocinios. Tan solo la superan en esta particular clasificación las también tenistas Naomi Osaka (51,6 millones) y Serena Williams (34,8). Por detrás de ellas se sitúan la esquiadora Eileen Gu (22,8) y la gimnasta Simone Biles (8,9).

Sigue los temas que te interesan