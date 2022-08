Pablo Carreño sigue de dulce para acabar con Dominic Thiem y seguir adelante en el US Open

Pablo Carreño, en el US Open 2022 Reuters

Pablo Carreño avanza a la segunda ronda del US Open 2022 tras deshacerse de Dominic Thiem en cuatro sets (7-5, 6-1, 5-7 y 6-3). El tenista español continúa así de dulce después de conseguir, a sus 31 años, el primer Masters 1000 de su carrera profesional este mismo mes de agosto en Montreal (Canadá).

Este mismo lunes comenzó la edición de 2022 del US Open. Edición que acabará en una fecha tan señalada para Nueva York y Estados Unidos como es el 11 de septiembre y con el ruso Daniil Medvedev defendiendo su corona. Y edición en la que no está Novak Djokovic al no estar vacunado contra la Covid-19.

Sí está en ella Pablo Carreño, además como duodécimo favorito. Y lo seguirá estando después de superar al austriaco, quien se proclamó campeón del US Open en el año 2020 y llegó a este US Open gracias a una invitación de la organización por su debacle de los últimos tiempos.

Sin embargo, poco le ha durado la esperanza a Thiem. Eso sí, Carreño necesitó 3 horas y 18 minutos para hacerse con el billete de la segunda ronda del Abierto de Estados Unidos. Para ganar por primera vez en su carrera al austriaco después de siete enfrentamientos entre ellos antes.

El de Gijón solo cedió en el tercer set, pero se repuso en la cuarta manga para cerrar su primera victoria ante Dominic Thiem. Ahora, Pablo Carreño se verá las caras en la segunda ronda del US Open con el ganador del encuentro entre el kazajo Alexander Bublik y el francés Hugo Gaston.



Cara y Cruz

Pablo Carreño no fue el único español en salir a las pistas de Flushing Meadows en la jornada del lunes. También Alejandro Davidovich, Roberto Bautista y Bernabé Zapata lo hicieron, aunque dispares resultados para la Armada. Tan solo el primero logró avanzar a la siguiente ronda.

Davidovich no falló ante Nishioka, en el primer enfrentamiento de su carrera con el tenista japonés, al imponerse por 6-3, 7-5 y 6-3. Actuación muy agresiva del español para imponerse y tapar sus problemas con el saque. Alejandro se enfrentará al ganador del Maxime Cressy - Marton Fucsovics.

La cruz de la primera jornada del US Open la pusieron así Roberto Bautista y Bernabé Zapata. El de Castellón cayó ante Jeffrey Wolf (6-4, 6-4 y 6-4), mientras que el segundo perdió frente a Tommy Paul (4-6, 6-3, 2-6, 6-0 y 7-5). Después de todo esto, el martes le toca el turno a Rafa Nadal, Carlos Alcaraz, Paula Badosa y Garbiñe Muguruza.

