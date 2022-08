Nadal, el número 1 virtual y la batalla histórica en el US Open: las 5 raquetas por el trono del tenis

El tenis vuelve a Queens. La ciudad de Nueva York, y en concreto el distrito que acoge a los Mets de béisbol o vio nacer al rapero 50 Cent, se prepara para la celebración del último Grand Slam del año: el US Open. Las mejores raquetas se reúnen en el parque Flushing Meadows, aunque cinco de ellas lo hacen con un aliciente especial.

El US Open no solo dará un ganador en su 142ª edición sino que, además, decidirá quién es el número 1 (según el ranking de la ATP). Daniiel Medvedev es el tenista que entrará al torneo como primer cabeza de serie, pero nada le asegura que saldrá manteniéndose en el trono. El ruso, que sigue compitiendo sin bandera, defiende 2.000 puntos tras ganar el torneo en 2021.

De hecho, Medvedev cederá el cetro el lunes 29 de agosto, mismo día que inicia el US Open. Sus puntos del año pasado se esfumarán y Rafa Nadal, que no compitió en la última edición -y por tanto no tiene puntos que defender-, será el número 1 virtual. No pisa esa posición desde el 2 de febrero de 2020, pero Daniil no será el único que querrá impedírselo.

[Nadal se hará pruebas y quiere pasar página rápido: "Tengo que activar ya el 'modo Grand Slam'"]

Stefanos Tsitsipas, Carlos Alcaraz y Casper Ruud también tratarán de hacer valer sus opciones de liderar el ranking tras el US Open. Matemáticamente es posible para cada uno de ellos. Todos ellos hacen cuenta para dar caza a Nadal y los 5.630 puntos con los que arrancará el balear en el torneo neoyorquino.

Delante tienen los cuatro (incluido Medvedev) a Alexander Zverev, a 590 puntos. Pero el alemán, que en 2021 se quedó en semis del US Open, ha confirmado que no participará tras no recuperarse a tiempo de la grave lesión que sufrió en Roland Garros. Tampoco jugará (o eso parece) el verdugo del tenista de Hamburgo del año pasado: Novak Djokovic. El serbio sigue sin tener permiso para viajar, aunque si hubiera milagro y le dieran luz verde no le da para aspirar a recuperar el número 1.

Posición (virtual) Jugador Puntos (virtuales) 1 R. Nadal 5.630 2 A. Zverev 5.040* 3 D. Medvedev 4.885 4 S. Tsitsipas 4.800 5 C. Alcaraz 4.740 6 C. Ruud 4.650

*Zverev no jugará el US Open por lesión

Cuando el lunes arranque los partidos, se dará el pistoletazo de salida a una carrera a cinco por la corona. Cada ronda será crucial y los candidatos se irán descartando casi a medida que se vayan eliminando. Por eso, el pulso realmente iniciará este jueves con el sorteo del cuadro.

Aunque el lunes vayan a cambiar los puestos, el orden actual es el siguiente: Medvedev, Nadal (tras Zverev), Alcaraz, Tsitsipas y Ruud (tras Djokovic). Que Nole esté o no cambiaría muchas cosas, ya que el serbio quiere dar caza como sea a Rafa en Grand Slam conquistados (van 22 a 21).

Rafa Nadal

No tiene puntos que defender y se mantiene en 5.630. Es uno de los máximos favoritos como campeón de este año del Abierto de Australia y Roland Garros. La contra es que acaba de regresar de una lesión abdominal y en Cincinnati, escenario de su vuelta, cayó en su debut ante el que acabó ganando el torneo: Borna Coric.

Es el que más fácil lo tiene, hasta el punto de permitirse ser eliminado en primera ronda si luego se dan ciertos resultados. El suyo no le importará si Medvedev, Tsitsipas, Alcaraz y Ruud no llegan a la final.

Si gana el título será número 1, igual que si pierde la final contra un rival que no sea Medvedev. Si llega a semis, solo le importará que no alce el título ninguno de los otros aspirantes. De caer en cuartos de final, le valdrá si Medvedev y Tsitsipas no llegan a la final y ni Alcaraz ni Ruud ganan el torneo.

Daniil Medvedev

Defiende 2.000 puntos y pasa de 6.885 a 4.885. Como número 1 desde el 13 de junio, Medvedev es uno de los rivales a batir. Más si cabe por el favoritismo que cobra siempre que juega en pista rápida, habiendo ganado en Nueva York el año pasado. Lo tiene difícil, pero es el único que, como Nadal, depende de sí mismo para mantenerse ahí arriba.

Al menos debe llegar a la final del US Open. No le será necesario ganar si no la pierde contra Tsitsipas, Alcaraz o Ruud, del mismo modo que Nadal no tendría que llegar a semifinales. Si gana el título, no dependerá de lo que hagan sus rivales en Flushing Meadows.

Stefanos Tsitsipas

Defiende solo 90 puntos y pasa de 4.890 a 4.800. Tsitsipas llega con confianza al US Open tras ser finalista en Cincinnati. El problema es que nunca ha pasado de tercera ronda en sus cuatro participaciones en el torneo neoyorquino. El año pasado quedó eliminado tras caer contra un novato Alcaraz.

Después de un pobre papel en la final perdida contra Coric, Tsitsipas está obligado a llegar hasta la última ronda otra vez si quiere ser número 1. Sería la primera vez en su carrera. Podría perderla, pero solo si no es contra Medvedev, Alcaraz o Ruud y Nadal no llega a semis. Le valdría con ganar el título siempre que no juegue la final contra Rafa.

Carlos Alcaraz

Defiende 360 puntos y pasa de 5.190 a 4.740. Alcaraz tiene la oportunidad de convertirse en el número 1 más joven de la historia. Llega al US Open en una época de bloqueo mental, con eliminaciones dolorosas en Roland Garros y Wimbledon y dos finales perdidas en las últimas semanas. Aún así, con solo 19 años, es favorito.

Alcaraz, que además lucha por ganar el primer Grand Slam de su carrera, necesita llegar a la final. Puede perderla si no es contra Medvedev, Alcaraz o Ruud y Nadal no llega a cuartos. Le valdrá con ganarla siempre que la final no la juegue contra Rafa.

Casper Ruud

Defiende 45 puntos y pasa de 4.695 a 4.650. Es la revelación en esta pelea y puede convertirse en el primer noruego en la historia en liderar el ranking ATP. Es el que más lejos está, pero no lo tiene más difícil que Alcaraz. De hecho, está en su misma situación.

Ruud tiene que llegar a la final. Podría perderla si no es contra Medvedev, Alcaraz o Alcaraz y Nadal no llega a cuartos. Le valdrá con ganarla siempre que la final no la juegue contra Rafa.

Sigue los temas que te interesan