Medvedev enloquece y protagoniza una violenta bronca contra un árbitro español: "¿Eres estúpido?"

Pocas veces se había visto una bronca así contra un juez de silla como la que echó Daniil Medvedev este viernes en el Abierto de Australia. El tenista ruso, número 2 del mundo, explotó al final de la segunda manga de su partido de semifinales contra Stefanos Tsitsipas. Su furia fue descargada contra el español Jaume Campistol, árbitro del duelo en la Rod Laver Arena.

Con la pista cerrada para protegerse de la lluvia, los gritos de Medvedev resonaron por toda la arena. "¿Eres estúpido?", le llegó a decir al juez de silla reclamando que el padre de su rival estaba haciendo coaching. "Hermano, ¿Qué haces? ¿Su padre puede hablar en todos los puntos? ¿Eres estúpido? ¡Su padre puede hablar de todos los puntos! ¿Responderás a mi pregunta?", vociferó el ruso.

Campistol le pidió que se tranquilizara, pero lejos de ello siguió con su bronca: "Oh, Dios mío, qué malo eres. ¡Mírame! ¡Te estoy hablando a ti!", llegó a gritar al juez de silla echando una mirada desafiante. La acción, que acabó siendo de lo más violenta, no supuso ningún tipo de sanción para Medvedev por sorprendente que parezca.

El rival de Rafa Nadal

De este partido saldrá el rival de Rafa Nadal en la final del Abierto de Australia que se disputará el próximo domingo. El tenista español se llevó el triunfo contra el italiano Matteo Berrettini en cuatro sets.

"He empezado jugando muy bien. En el tercero él ha ido con todo y yo no he sacado tan bien. Tenemos que sufrir y luchar, y eso es lo que ha pasado en el cuarto", comentó al ser preguntado por el extenista estadounidense Jim Courier sobre una pista Rod Laver Arena que también mantuvo el techo cerrado como consecuencia de una fuerte tormenta acompañada de abundantes lluvias que azotó Melbourne.

