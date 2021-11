Kyrgios: "Roland Garros es la mayor jodida basura que he visto"

Nick Kyrgios vuelve a estar en boca en el mundo del tenis por sus últimas declaraciones. El australiano, siempre ligado al centro de la polémica, ha cargado muy duramente contra Roland Garros, Grand Slam al que califica como "la mayor jodida basura" que ha visto. Tal vez ese resentimiento viene precedido porque nunca ha avanzado más allá de la tercera ronda del torneo que se celebra en París.

No solo ha opinado de Roland Garros, pero sí que solo se ha mostrado tan duro con el Grand Slam francés. "Roland Garros debe ser pura y simplemente suprimido del calendario. Es la mayor jodida basura que he visto", dijo en el pódcast No Boundaries.

"En el Open de Australia hay una presión enorme. Todo el mundo está pendiente de todo. En el entrenamiento, yo siempre decía 'joder' al ver a los periodistas detrás. No sabía qué hacer, es brutal. Yo amo Wimbledon. Hasta la gente que no sabe de tenis conoce el torneo. Es el más prestigioso", agregó sobre el resto de Majors.

Nick Kyrgios, en el Open de Australia 2021 Reuters

En cuanto al mejor tenista de todos los tiempos, no tiene dudas: "Federer es el Michael Jordan del tenis. Es el que ha hecho más por el deporte, con los fans y los niños... De los tres creo que es el que más admiran. En global, fue el que hizo crecer al deporte y es la retirada que más daño provocará para los patrocinadores. Sin Federer no hay Djokovic y Nadal".

"Federer es el jugador más influyente que existe. Porque su juego ha sido copiado, con tipos como Dimitrov que literalmente lo han hecho. ¡Amigo, encuentra tu estilo! Aunque Djokovic gane otro Grand Slam lo seguirá siendo Federer", afirmó el tenista australiano.

Djokovic y las vacunas

Lo que Nick Kyrgios ha demostrado tener muy claro es lo que piensa sobre la vacunación contra la Covid-19: "Está mal obligar a alguien a vacunarse. Novak Djokovic, Kyrie Irving... Esos muchachos dieron tanto, se sacrificaron mucho. Son admirados por millones de personas. Yo estoy doblemente vacunado y no es moralmente correcto pedírselo a alguien. No puedes decir que ahí no juegas por ello. Debemos enviar un mensaje a la gente de Melbourne que estuvo 275 días confinada".

"Estoy seguro de que Novak es 'más grande' internacionalmente que Kyrie (Irving). Novak es el rey de Serbia. Estamos hablando de uno de los mejores tenistas de la historia. Oye Novak, ¿jugaremos dobles juntos en el Abierto de Australia, bebé? No, estoy bromeando, no me haría eso a mí mismo", sentenció.

[Más información - Djokovic se rinde ante Carlos Alcaraz: "Lo que ha conseguido este año es impresionante e histórico"]

Sigue los temas que te interesan