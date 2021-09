El mundo se rinde a Carlos Alcaraz tras su épica victoria en el US Open: "Un prodigio de 18 años"

Carlos Alcaraz celebrando su triunfo en el US Open Reuters

Carlos Alcaraz logró hacer historia en el US Open al ganar al número tres del mundo en la tercera ronda del torneo. Tsitsipas, uno de los favoritos al título, no pudo llevarse la victoria en cinco sets y tras más de cuatro horas de partido. La heroica de Alcaraz no pasó desapercibida y puso en pie tanto a toda España como a medio mundo. Su nombre, que empezaba a sonar en el tenis europeo, ya está confirmado a nivel internacional.

Las primeras felicitaciones, como era de esperar, llegaron de grandes nombres del tenis español. Uno de los más importantes estaba presente junto a él, pues su entrenador no es otro que un Juan Carlos Ferrero que rompió de emoción. Sin embargo, desde las redes sociales se lanzaron mensajes por parte de Feliciano López o David Ferrer, entre otros. 'Feli' celebró a lo grande su triunfo y destacó la tensión con la que estaba viviendo el encuentro: "El mejor remedio para combatir el jet lag". Ferrer, imagen de Ferrero al borde de la lágrima incluida, fue más tanjante: "Bravo".

Otros nombres de referencia en el deporte español también se acordaron de Alcaraz. Y es que ni el hecho de terminar a la una de la madrugada hora española frenó la oleada de alabanzas. Pau Gasol, estrella del baloncestro patrio y recientemente nombrado miembro del COI como representante de los deportistas, calificó de "impresionante" su victoria: "Nos has dejado impresionados".

Ver a @alcarazcarlos03 jugar es el mejor remedio para combatir el jet lag!

Arthur Ashe stadium en pie y mi mujer y yo en casa más de lo mismo! Vamosss!!!! — Feliciano López (@feliciano_lopez) September 3, 2021

Impresionante la victoria de @alcarazcarlos03 contra Tsitsipas!!! 👏🔝💪



Nos has dejado maravillados, Carlos!! Felicidades 🙌#USOpen pic.twitter.com/FRmZ1ZUZIA — Pau Gasol (@paugasol) September 4, 2021

Hasta Luka Doncic, que mueve masas en la NBA, se rindió a Carlos Alcaraz. El perfil de ambos podría ser similar: jóvenes, con presión y triunfando de forma precoz. Quizás por ello, o por el gran vínculo que tiene el jugador esloveno con España tras su formación en el Real Madrid, Doncic no quiso perder la oportunidad de aplaudir la hazaña del murciano. "Increíble", tuiteó desde su cuenta con más de un millón de seguidores.

La prensa, a sus pies

Sin embargo, los comentarios no se limitaron a aficionados o deportistas. También la prensa internacional puso en valor lo logrado por Carlos Alcaraz. Francia, con gran tradición tenística, destacó el triunfo del español en L'Equipe.

El diario deportivo de referencia en el territorio galo calificó de "partido imborrable" y "fecha trascendental en la joven carrera del prodigio de 18 años Carlos Alcaraz" el triunfo del murciano. The New York Times, de la misma manera, recalcó que "el tenis avanza mientras los niños hacen ruido" en referencia al triunfo de Alcaraz ante Tsitsipas y al de Leylah Fernández ante Osaka.

