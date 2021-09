Muguruza evita el susto ante Azarenka y se mete en octavos del US Open

Garbiñe Muguruza en el US Open Reuters

US OPEN

Garbiñe Muguruza logró el pase a octavos de final del US Open tras imponerse en la tercera ronda a Victoria Azarenka. La española comenzó fuerte el primer set, sufrió en el segundo y se recuperó, y acabó llevándose el triunfo en el último set. Pese a los temores a sufrir una remontada, Muguruza encontró la estabilidad necesaria para sumar una victoria importantísima (4-6 / 6-3 / 2-6).

La propia tenista lo reconoció al término del partido. Estaba más "tranquilia", sonriente y satisfecha. Nunca había ganado en la pista central de Nueva York y hacerlo ante Azarenka, con remontada incluida, era motivo suficiente para sonreir como hacía tiempo que no lo hacía. Le esperan unos octavos por delante, pero consciente de que el control emocional y el no dejarse ir en pleno partido es uno de sus grandes triunfos.

Muguruza, pese al resultado final y al dominio mostrado, no comenzó de la mejor manera el partido. Azarenka buscó el golpe inicial y en los dos primeros juegos logró su primer break del día para situarse con el 2-0. Muguruza ya tenía que remar a contracorriente, pero no supondría ninguna dificultad para ella. La hispano-venezolana no tardó en igualar y en aguantar el parcial a Azarenka.

Sin embargo, Muguruza llegó en plenas condiciones al ecuador de la primera manga. Con el 4-4 en el marcador, la tenista explotó para barrer en un juego en blanco a la bielorrusa. Un impacto que dejó el primer set muy cerca. Desde el servicio, la española no dudó y consiguió sumarse la primera manga ante una Azarenka que tenía que remontar tras desjar escapar el dominio inicial.

Victoria Azarenka salió convencida de romper la calma de Muguruza y lo llegó a conseguir. Tanto que el partido cambió por completo del dominio triunfal de la española al temor a ser 'barrida' en dos sets rápidos y sin oposición. A base de breaks, Azarenka se disparó rápidamente al 4-0 en el segundo set y ya hacía pensar en un complicado final en el tercero. Pese a ello, Muguruza metió su mejor punto: el de la tranquilidad y la reconducción.

🔥 Quiere estar en octavos 🔥



Otro puntazo de @GarbiMuguruza, que no le pierde la cara al partido#USOpen #LaCasaDelTenis pic.twitter.com/TYKeFxNcOr — Eurosport.es (@Eurosport_ES) September 3, 2021

La española se recuperó, lució esa paciencia en la pista que tanto se echa en falta en los momentos duros y comenzó a trabajar en la remontada mental. Garbiñe se situó con el 4-1 y llegó a quedarse con el 5-1. Ahí tuvo la fuerza suficiente para meter algo de miedo y desgastar a Azarenka, que tras verse con el 5-3 acabó llevándose el set con más sufrimiento del previsto.

En la última manga, Muguruza no tuvo rival y certificó su pase a octavos. Segura en cada golpe, logró el break para el 2-4 y se disparó hacia la victoria con un juego en blanco que suponía el 2-5. La victoria estaba hecha y los octavos más cerca. Muguruza ganó y peleará por una plaza en cuartos en el US Open.

[Más información - Toni y Joan Nadal, contra la presión de ser primos de Rafa: el papel de su padre y sus inicios en el tenis]

Sigue los temas que te interesan