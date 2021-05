Nadal: "He mejorado en las últimas dos semanas para llegar a Roland Garros con este título"

Rafa Nadal alzó los brazos al cielo de Roma para sumar su décimo entorchado en el Foro Itálico, lo que le hace superar un récord histórico del tenis al ser el primer jugador que supera las 10 conquistas en cuatro torneos diferentes. La tierra batida es su casa y la capital italiana no iba a ser menos.

Por ello, tras haber hecho historia en Montecarlo, Barcelona y París, Roma era el último torneo que tenía al alcance para colgarle los dos dígitos. A pesar de las dudas que ha pasado en las últimas semanas, especialmente en Montecarlo y Madrid, superar ese momento límite contra Shapovalov, a quien le remontó dos bolas de partido, le ha dado alas para crecerse y terminar siendo la mejor raqueta del Masters 1000 romano.

En esta montaña rusa de sensaciones, a Nadal le ha dado tiempo a pararse a pensar en todo lo que han supuesto para él estos días: "Es algo increíble tener 10 veces el trofeo de Roma en mis manos. He tenido un torneo completo y me siento muy feliz. Es verdad que he sufrido y al mismo tiempo he tenido suerte, sobre todo salvando las dos pelotas de partido ante Shapovalov. Me acuerdo de la final de 2005 ante Guillermo Coria, que se alargó 5 horas. Después de ganar 10 veces en Roland Garros, Montecarlo y Barcelona, quería ganar también 10 veces aquí".

Mítica de celebración de Rafa Nadal apretando el puño Reuters

Rafa, que ha reconocido que jugar contra Djokovic después de tanto tiempo es "todo un honor", cree que parte de su mérito ha estado en la solidez de sus golpes con la derecha: "Creo que las dos últimas semanas he ido mejorando y ha sido una de las claves de la final. En tierra es un golpe muy importante".

Nadal no ha tenido una final fácil a pesar de su alto nivel, ya que el segundo set cayó del lado del serbio por un contundente 6-1. No obstante, no se vino abajo y cuajó su mejor parcial en la última manga: "Estos partidos tienen de todo y vas a sufrir. No he aprovechado mis opciones al principio y luego he perdido un poco la concentración. Creo que he jugado mejor el tercer set que el primero. Yo quiero ganar todos los torneos que juego y Roma es uno de mis favoritos. Sé cómo manejar la presión porque llevo 18 años manejándola".

Pensando en París

Roma ha sido una semana redonda para él, pero Nadal ya piensa en París, la que considera como su segunda casa: "París es el sitio más importante de mi carrera. Tendré un par de días de descanso y trabajaré en cosas que creo puedo hacer mejor. También necesito relajarme a nivel mental. Ganar siempre te da un extra y lo principal es que me llevo un título muy importante. Con mi victoria aquí mi gira de tierra mejora".

Nadal, tras ganar la final de Roma. Guglielmo Mangiapane REUTERS

"No sé si tendrá influencia de cara a Roland Garros. Lo único que sé es que he ganado uno de los torneos más importantes de la historia de nuestro deporte. Yo no puedo pensar sólo en cuatro torneos al año, sería frustrante. Hay más cosas. Es evidentemente mejor llegar a Roland Garros con este título debajo del brazo".

Por último, entre tanta felicidad, Nadal quiso dejar un mensaje de aviso y una queja a la organización del torneo para qu revisen las líneas el próximo año, ya que ha tenido varios tropezones durante la semana que podrían haberse traducido en una lesión importante: "Es peligroso, el otro día casi tengo una lesión importante. Me ha pasado tres veces esta semana. La línea estaba más alta que la pista y me podía haber hecho daño. Tuve suerte de tirar la raqueta y poder apoyar con las manos. El problemas es que las líneas son de plástico y se mueven".

