Nadal da el susto en Roma ante Zverev: así fue su tremenda caída al intentar alcanzar una bola

Tremendo el susto que ha dado Rafa Nadal en su partido de cuartos de final del Masters 1000 de Roma contra Zverev. El jugador balear ha tenido una fuerte caída cuando intentaba llegar a una bola que se había quedado corta y junto a la red. La imponente carrera del tenista español se vio interrumpida por un inoportuno tropezón que dio con los huesos de Rafa en el suelo.

La secuencia fue de lo más espectacular porque nadie esperaba una caída tan dura y justo en un momento clave del partido, con Nadal intentando cerrar la primera manga del choque ante Zverev. Aún así, a pesar de su dura caída y de su importante costalazo, Nadal llegó incluso a golpear y a meter la bola en pista, aunque perdió el punto.

Al principio, parecía simplemente la imagen graciosa y cómica del partido debido a una pequeña caída del español que, además, había hecho la 'croqueta' rodando por la pista del Foro Itálico. Sin embargo, todas las alarmas se encendieron cuando el balear quedó tendido en la pista.

La cara de Rafael Nadal no era precisamente la de una broma, ya que el golpe había sido bastante importante. Así lo demostró la repetición donde su pudo ver perfectamente como el tobillo de Nadal se doblaba la tropezar con una de las líneas, precipitándose hacia delante hasta caer de forma brusca.

Se lleva el aplauso del Coliseo de Roma

Nadal acabó en el suelo disputando este punto. #VamosRafa pic.twitter.com/4iY6xpgsRT — #Vamos de Movistar+ (@vamos) May 14, 2021

El jugador manacorí iba persiguiendo la bola y no pudo ni siquiera prepararse para la caída, aunque sí tuvo los reflejos de soltar su raqueta para no poner en peligro sus manos ni sus muñecas. En caídas de este tipo es muy fácil sufrir lesiones en esas zonas al no poder apoyar bien por tener agarrada la empuñadura.

Sin embargo, todo el impacto del revolcón fue a parar a su cadera, que sufrió la violencia del golpe contra la pista. Precisamente, a esa zona se echó la mano Nadal una vez se había recompuesto del espectacular tropezón. Todo lleno de tierra consiguió levantarse y agradecer el interés del juez de silla y de Zverev, que llegó incluso a saltar la red para interesarse por Nadal.

Sin mayores consecuencias

A pesar de todo, Nadal consiguió cerrar su victoria parcial en el primer set y tras la conclusión de la primera manga y después de inspeccionarse todas las zonas afectadas, se cambió de ropa para no jugar lleno de la tierra romana el resto del choque. Todo había quedado en un susto importante, pero en un golpe que no le impidió seguir jugando, aparentemente, a pleno rendimiento en un partido en el que estaba siendo el claro dominador.

Nadal, una vez superados sus problemas ante Shapovalov, comenzó de manera muy diferente su duelo ante Alexander Zverev, llevándose el primer set por 6-3 con contundencia y mucha solvencia y, sobre todo, recuperando las buenas sensaciones perdidas en el duro partido contra el canadiense que le costó tener que remontar después de casi cuatro horas de juego y de batalla interminable.

