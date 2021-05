El calendario que teme Rafa Nadal: lesiones, mucho en juego y dudas para ir a los JJOO

La semana de Rafael Nadal ha estado marcada por los triunfos en la pista y los miedos fuera de ella. Pero no suyos, sino de todos los aficionados españoles que pueden perderse la presencia del tenista balear en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio. Nadie, o casi nadie, esperaba que Nadal dejara en el aire su participación en la cita olímpica de este verano. Y más teniendo en cuenta que el balear no suele lanzar faroles a prensa y rivales. La temporada marcada por la Covid le han llevado a replantearse su presencia en el evento deportivo por excelencia, poner por delante su estado físico y estudiar un calendario repleto de cambios.

"No sé todavía, no puedo dar una respuesta clara porque no lo sé", reconoció el pasado martes durante su estancia en Roma. Nadal justificaba su duda en que no estamos "en un mundo normal", donde "nunca pensaría" en ausentarse de unos Juegos Olímpicos donde sería uno de los grandes aspirantes a medalla. "Veremos en un par de meses". Una incógnita a resolver con solo dos Grand Slam por delante: Roland Garros a finales de mayo y Wimbledon, a finales de junio. La disputa de los Juegos se reservará la semana del 24 al 30 de julio, y habrá que ver cuál es la decisión del actual número tres del mundo.

Nadal ejecuta un revés ante Zverev bien plantado en la pista Reuters

Nadal no se equivoca en su decisión. Menos a sus 34 años y con una última mala racha en términos físicos. "Tengo que organizar mi calendario. En un año normal siempre tengo claro mi calendario desde el 1 de enero, pero este año es distinto. Hay que ser flexible", subrayó en esa misma ocasión. La pregunta sobre si acudirá a los Juegos apunta a repetirse en cada comparecencia.

Y tras alcanzar la final de Roma ha reconocido que preferiría, a modo "romántico", que los Juegos se disputarán el año que viene. Posibilidad completamente descartada por la organización, tanto nipona como del COI, debido a las consecuencias económicas que podría generar. El mismo Nadal, tras tumbar a Opelka, ha reconocido que a nivel de infraestructuras sería "traumático" aplazar un año más la cita olímpica. Toda la atención, por lo tanto, está en el calendario del manacorí y en la respuesta de su cuerpo al desgaste físico.

En cualquier caso, cabe recordar que será este mismo mes de mayo cuando el COE, en coordinación con Sanidad y Defensa, pondrá a disposición de todos los deportistas olímpicos la vacuna con dosis de Pfizer. Una medida organizada por tres ministerios diferentes y que, de todas formas, será simplemente voluntaria. Cabe recordar que el COI dejó solo en recomendación el hecho de acudir vacunado a los Juegos.

La espalda frena a Rafa

El tenista de 34 años ya ha renunciado a varios torneos en los últimos meses. Tanto por el posible temor a la Covid-19, como por recomendación médica ante las dificultades físicas. Sin ir más lejos, Nadal rechazó participar en el US Open del pasado mes de agosto por la situación de la pandemia. Sin embargo, sus negativas este 2021 se han debido más al aspecto físico.

La temporada 'grande' comenzó en el mes de febrero con torneos como el Abierto de Australia. Nadal ya llegó algo tocado por sus problemas en la espalda, pero pese a ello logró meterse en los cuartos de final. Ahí puso punto y final a su presencia en el torneo manteniendo esas molestias en la espalda. Reflejo de la dolencia fue que Nadal rechazó tres torneos posteriores para recuperarse plenamente de las molestias.

Rafa Nadal con su duodécimo título del Conde de Godó EFE

El balear no fue a Róterdam ya en el mes de marzo. Y también prefirió ausentarse de Dubái y Acapulco. Al primero de estos torneos, de hecho, no fue después de recibir una invitación. Al segundo, tal y como explicó por el revuelo generado, se ausentó por precaución: "Es un año difícil para todos y en mi actual estado de salud, con dolencia en la espalda, hace imposible realizar un viaje tan largo".

El torneo de Miami cerró el mes, y Nadal cerró unas semanas completamente oscuras sin participar. Abril, por el contrario, se convirtió en el mes de la recuperación. El balear fue a Montecarlo, alcanzó los cuartos y fue elimnado por Rublev. Poco después se marchó al Godó, donde logró el título dejando muy buenas sensaciones.

Recuperación y objetivos

Una semana de descanso y Nadal puso rumbo a Madrid, donde disputó el Mutua hasta caer en cuartos frente a Zverev. Y, ahora, Roma le pone a prueba con el título a un solo triunfo. Tras ello, Nadal tendrá un leve espacio de tiempo para descansar antes de iniciar una nueva conquista de Roland Garros.

El torneo galo, fijado en un inicio para el 23, se trasladó al día 30 por motivos sanitarios. Es el gran objetivo, aunque Nadal ha centrado toda su atención en el último duelo en tierra italiana. Con Roland Garros a final de mes, Nadal tendrá una nueva oportunidad para probarse físicamente antes del otro gran título de la temporada. Un Wimbledon fijado para el 28 de junio y que será el último gran título antes de los Juegos Olímpicos.

Más allá de que Nadal acuda o no a Tokio, tendrá que valorar su participación casi inmediatamente después en Toronto y Cincinnati, torneos que se desarrollarán desde el 8 hasta el 22 de agosto. Y, por si fuera poco, Nadal se reencontrará con ese US Open que le arrebató la pandemia del año pasado y que en esta ocasión estará envuelto en una artmósfera muy diferente.

