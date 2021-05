Nadal anula a Opelka y jugará la final en Roma

Para celebrar sus 500 partidos sobre tierra batida, otra final. Rafael Nadal jugará por el título de Roma este domingo después de noquear a Reilly Opelka (6-4 y 6-4) en una semifinal gobernada desde el instinto. El español, que buscará sumar 10 trofeos en el Foro Itálico ante el ganador del encuentro entre Novak Djokovic y Lorenzo Sonego, tuvo olfato y puntería para leer y desarmar el poderoso saque de su contrario en un encuentro discutido bajo las reglas de los cañoneros, sin ritmo, a golpe y porrazo, por pura intuición. [Narración y estadísticas]

Opelka, el tenista más alto del circuito (2,11m), apareció en la pista central de Roma para intentar abrirse paso a cañonazos. De saque en saque (por encima de los 220 kilómetros por hora una vez tras otra) y de golpe ganador en golpe ganador, el estadounidense jugó exactamente a lo que sabe, sin traicionarse a sí mismo inventándose otras tácticas para intentar hacerle frente al español. A latigazos, reventando todas las pelotas que le llegaron por debajo de la cintura, Opelka disfrutó de las primeras bolas de break del cruce (tres, con 2-1).

Nadal, agitado por la presión constante de jugar ante un sacador, respondió de maravilla: salvó con decisión esas tres opciones de rotura de su contrario (2-2), le arrebató el servicio a continuación (3-2) y mantuvo la brecha en el marcador (4-2) para asegurarse el primer parcial de la semifinal y mandarle a Opelka un mensaje que le acompañó durante el resto de la tarde: si has tenido que hacer todo eso y no has conseguido llevarte mi saque, imagínate lo que te voy a pedir como tributo de la victoria.

Viéndose por delante en el partido, el campeón de 20 grandes repitió en el segundo set la estrategia que le funcionó en el primero. Exhibió piernas para fabricar varias defensas alucinantes y con eso alargó los intercambios, obligando a Opelka a masticar los puntos hasta provocarle una indigestión que le conjudo hacia una derrota irremediable.