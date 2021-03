4 de 9

Que un jugador de apenas 20 años sea un fijo en el Real Madrid no es nada habitual. Por eso el caso de Rodrygo Goes, una de las apuestas del club merengue tanto para el futuro como para el presente, llama tanto la atención. El brasileño se ha ganado a Zidane y así ha quedado comprobado en los últimos partidos, donde además ha jugado un papel fundamental. Sin embargo, el camino no ha sido nada fácil y hasta hace muy poco el mismo Rodrygo llegó al límite. [Lee la noticia completa]