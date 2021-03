El momento más duro de Rodrygo en el Real Madrid: "No aguantaba más, me estaba enfadando"

Rodrygo Goes, durante un entrenamiento del Real Madrid

Que un jugador de apenas 20 años sea un fijo en el Real Madrid no es nada habitual. Por eso el caso de Rodrygo Goes, una de las apuestas del club merengue tanto para el futuro como para el presente, llama tanto la atención. El brasileño se ha ganado a Zidane y así ha quedado comprobado en los últimos partidos, donde además ha jugado un papel fundamental. Sin embargo, el camino no ha sido nada fácil y hasta hace muy poco el mismo Rodrygo llegó al límite.

El jugador se lesionó el pasado mes de diciembre cuando mejor estaba jugando. Decía adiós al equipo durante tres meses. Una recuperación de larga duración que, teniendo en cuenta su edad, podía acabar con su buen ritmo competitivo. Pese a las dudas que pudiera haber, Rodrygo ha demostrado haberse preparado a la perfección para regresar al mejor nivel. En una entrevista para Realmadrid TV, el atacante ha confesado que "no aguantaba más" el hecho de tener que seguir los partidos en la grada y no poder jugar.

"Ahora muy contento. Todo el tiempo que estuve fuera no aguantaba más. Me estaba enfadando ya, pero ahora estoy muy feliz y trabajando cada día para estar mejor", ha asegurado a los medios del club en una extensa charla. Rodrygo, además, ha explicado cómo se están desarrollando los entrenamientos de este parón de selecciones y sus planes de futuro con el Liverpool en el horizonte.

Sesiones

"Es una semana larga sin partidos. Ahora tenemos tiempo para entrenar cada día más fuerte para cuando vuelvan los partidos estemos muy bien".

Ejercicios

"Son entrenamientos un poco más fuertes que los de semanas de partido, que nos tenemos que recuperar del anterior partido. Entrenamos siempre más fuerte, vienen a ayudarnos los chicos del Castilla.

El parón

"Lo más difícil es coger ritmo otra vez, tener de vuelta la confianza que estaba antes de lesionarse. Es lo más difícil".

Joakim Maehle cae al suelo y Rodrygo se lleva el balón REUTERS

La clave

"El Madrid no se rinde nunca".

La táctica de Zidane

"Siempre organizados, con los de atrás saliendo también. Es mejor presionar adelante, estamos cerca de la portería y no tenemos que correr 50 metros para atrás. Es lo mejor para todos".

Partidos especiales

"Es una sensación diferente. Todos los partidos son importantes, pero estos un poco más. Nos da una sensación diferente, ganas de ganar y jugar bien. Estos partidos son los más especiales".

Opciones en Liga

"No nos rendimos, todos los partidos estamos peleando hasta el final. Este escudo es para pelear hasta el final. Da igual los puntos con el Atlético o Barça, hay que pelear siempre".

Liverpool

"Muy difícil, pero estamos entrenando muy fuerte para todo lo que viene. Esperamos pasar de fase también".

Su rutina

"Dormir bien, despertarme bien, desayuno, almuerzo... Todo eso bien. Depende de la hora del partido. Hoy estoy siempre en mi habitación concentrado, jugando a videojuegos.

Aficiones

"No tengo muchas manías. Me gusta escuchar música antes y luego salir al campo".

Su gran apoyo

"Mi padre, siempre. Siempre cuando salgo del partido ya tengo un mensaje de él. Le llamo y hablamos. Siempre es mi padre".

