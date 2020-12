Rodrygo estará tres meses de baja por la lesión muscular sufrida en el partido ante el Granada

Rodrygo Goes, en el momento de la lesión durante el Real Madrid - Granada de La Liga EFE

Malas noticias para Zinedine Zidane y para todo el madridismo que perderán a Rodrygo para los próximos tres meses. El futbolista brasileño se lesionó el pasado miércoles en el encuentro de liga contra el Granada en el estadio Alfredo Di Stéfano y rápidamente supo que su lesión era de gravedad. El joven extremo cayó al suelo entre ostensibles gestos de dolor llamando a los servicios médicos porque algo no iba bien.

La sensación que transmitía Rodrygo no era nada buena. El jugador del Real Madrid realizó un potente sprint por la banda izquierda y justo cuando iba a entrar en el área, un defensa del Granada le tocó por detrás con el brazo para desestabilizarle. El colegiado no pitó la falta, pero esa no iba a ser la peor de las noticias para los blancos.

Ya en el momento de caer al suelo, la cara del brasileño cambió por completo. No tardó en echarse la mano a la parte posterior del muslo sabedor de que algo grave había pasado. Los servicios médicos saltaron rápidamente al césped para atender al jugador y tras una primera exploración, tuvieron que sacarle en camilla y entre lágrimas.

Rodrygo, en el suelo, atendido por los servicios médicos del Real Madrid REUTERS

Tras las pertinentes pruebas, el Real Madrid ha informado a través de un parte médico oficial en el que se ha conocido el alcance exacto de la lesión. Rodrygo sufre una lesión muscular con afectación del tendón en el bíceps femoral, es decir, una lesión más grave incluso de lo que se esperaba, ya que no será una simple rotura muscular. Aunque el club blanco no ha informado de plazos, se espera que Rodrygo pueda estar cerca de tres meses de baja.

La gravedad de la lesión ha provocado que en el club blanco hayan mirado directamente al calendario para ponerle fecha el regreso del jugador merengue. Rodrygo se perderá con total seguridad la ida de los octavos de final de la Champions League contra el Atalanta, y habrá que esperar a ver como evoluciona para conocer si podrá estar presente en el partido de vuelta que se disputará en el Alfredo Di Stéfano el 16 de marzo.

Otra lesión grave

De esta forma, Zinedine Zidane pierde así a uno de los jugadores más importantes en la zona de ataque, ya que Rodrygo le ofrece muchas y buenas variantes al técnico francés. Capaz de jugar por ambas bandas, el brasileño tiene también la habilidad de ser un gran asistente y de tener mucho gol, lo que sin duda hace más sensible su baja.

Karim Benzema preocupándose por Rodrygo Goes Reuters

La de Rodrygo es la última baja de gravedad que ha tenido un Real Madrid está siendo muy castigado por las lesiones. Ya hace unos meses tuvo que ver como jugadores como Carvajal y Odriozola caían lesionados de gravedad y se perdían una importante cantidad de partidos, dejando muy tocada la defensa blanca, especialmente en el sector derecho.

En aquella ocasión, las lesiones obligaron a Zidane a reinventarse y provocaron que un jugador como Lucas Vázquez diera un paso hacia delante hasta convertirse en uno de los nombres más en forma de toda la plantilla madridista. Por ello, el técnico galo espera encontrar soluciones en jugadores como Odegaard, Hazard o Asensio, que no han tenido todavía el protagonismo que se espera de ellos y que podría hacer de nuevo de la necesidad y de la desgracia, virtud.

