Tebas explica cómo podrían llegar Mbappé o Haaland al Real Madrid

El mercado de fichajes de este verano sigue siendo una incógnita ante la situación financiera. Desde el Real Madrid se espera hacer una gran contratación, pero hay varias variables que tendrán que darse. Javier Tebas ha incidido sobre esta idea en su última aparición pública. La llegada de grandes jugadores también le afecta y él es el primer interesado en que se produzcan, por lo que siempre deja una píldora que puede servir como pista para explicar cómo se podrían producir esos fichajes.

Kylian Mbappé y Erling Haaland son los nombres que más están saliendo en las últimas fechas. Ambos son deseados por los clubes con más posibilidades de invertir en fichajes, pero también por otros que están tratando de cuadrar las cuentas para poder plantearse una contratación de este calibre. Ambas parece que superarán los 100 millones, aunque la del francés será más cara que la del noruego. Tebas hace sus cábalas.

"Yo lo veo muy difícil. Pero, ¿se pueden dar unas circunstancias muy especiales para que puedan venir? Sí, se pueden dar. En la situación de hoy, equipos como el FC Barcelona tienen que dar salida a muchos jugadores para poder tener entradas, si no, es muy difícil que puedan llegar. Al Real Madrid no le pasa lo mismo, pero tiene otras circunstancias para hacerlo. Son los únicos dos que pueden hacer frente a esos fichajes. Salvo los clubes estado, a los que estamos vigilando muy de cerca, no caben en ningún sitio más", explica el presidente de LaLiga.

Para Tebas, los merengues tendrán que hacer caja antes de poder acometer uno de esos fichajes. Mientras, en el alambre siguen las renovaciones de jugadores como Sergio Ramos y Lucas Vázquez y la posibilidad de obtener dinero de ventas como la de Gareth Bale. Una vez se resuelvan estas situaciones, puede estar más clara la fórmula para conseguir hacer ese gran fichaje que pretender acometer la entidad de Concha Espina.

El plan

Antes de que la pandemia de la Covid-19 pusiera del revés el mundo, el objetivo en el club blanco era el de juntar a Mbappé y Haaland para el verano del año 2022. Este plan no ha variado, aunque sí el guion. Ahora el objetivo número 1 en la ventana de transferencias del periodo estival de 2021 es el delantero noruego. Así lo confirmó Jorge Calabrés, director de EL BERNABÉU, en El Búnker.

Los aficionados opinan sobre quién sería el fichaje idóneo para el Real Madrid 2021/2022 si Haaland o Mbappé. Pues bien, en estos momentos la opción más clara en el mercado la representa el delantero noruego. Primero de todo porque sería más asequible que la del galo. Pero es que, además, el Real Madrid mantiene una gran relación con el Borussia Dortmund, club en el que milita el nórdico desde enero de 2020.

El Dortmund deberá vender en verano y la urgencia se hará mayor si ni siquiera acceden a jugar la próxima edición de la Champions League -después de 26 jornadas se encuentran en los puestos que dan acceso a la Europa League-.

