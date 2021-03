El Valladolid confirma un brote de la Covid-19: el partido contra el Barça, en duda

La pandemia de la Covid-19 no permite bajar la guardia en competiciones como el fútbol. El Real Valladolid, que esta misma semana detectó el positivo de Roberto, portero del equipo, paralizó todos los entrenamientos para volver a realizar nuevas pruebas de detección a toda su plantilla. Tras ello, el conjunto de Zorrilla ha confirmado otros tres positivos por coronavirus para un total de cuatro jugadores afectados.

"El Real Valladolid presenta tres resultados positivos en las pruebas PCR efectuadas a la plantilla de su primer equipo. Por expreso deseo de los propios futbolistas, comunicamos que se trata de Luis Pérez, Kike Pérez y Míchel, quienes han sido aislados en sus domicilios. El resultado se ha trasladado a las autoridades sanitarias y a LaLiga", ha anunciado la entidad en la noche de este miércoles.

"El Club está en permanente contacto y coordinación con estas entidades, y colabora estrechamente con el Servicio de Epidemiología de la Junta de Castilla y León y la Responsable de Seguimiento de Vigilancia Epidemiológica (RESE) de Zona Básica de Salud en Valladolid para preservar la salud de todas las personas implicadas, incluidos los contactos estrechos de los futbolistas.

Todas las personas que conviven dentro de la burbuja del primer equipo blanquivioleta serán sometidas a diferentes pruebas diagnósticas en los próximos días, con la intención de garantizar al máximo su seguridad. La intención es que el equipo, que este fin de semana no tiene competición debido al parón liguero, retome los entrenamientos colectivos este lunes por la tarde en los Anexos al Estadio José Zorrilla", finaliza el comunicado.

Por ello, el duelo ante el FC Barcelona está plagado de dudas. El calendario está a favor del Valladolid, que tiene prácticamente dos semanas para recuperar a todos sus jugadores. Y es que hasta el próximo 5 de abril no está previsto que ambos conjuntos se enfrenten en la jornada liguera tras el parón por selecciones. El problema estaría en que durante estos días aparecieran nuevos casos en la plantilla. La decisión, en cualquier caso, la tomará La Liga, que como en otras ocasiones sigue de cerca la evolución sanitaria del equipo.

El Valladolid, por el momento, ha suspendido todos los entrenamientos de la semana. Es decir, no será hasta el próximo lunes 29 cuando el conjunto de Sergio González retome la actividad diaria. Lo que es evidente es que, el tiempo de preparación que suelen tener las plantillas en estas semanas de parón por citas de selecciones, no estará disponible para un Valladolid que solo espera que no aumenten los casos.

Jugadores como Roberto, el primero en ser detectado como positivo por la Covid-19, ya ha mostrado cómo pasará los próximos días: entrenando en su domicilio para no perder la forma física. Por medio de un vídeo en redes sociales, el arquero ha dejado ver una sesión de boxeo en la que afrontaba con optimismo la cuarentena que tendrá que superar.

