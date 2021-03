Tebas y los árbitros: "Si tienes los mejores médicos y alguien fallece por una imprudencia, algo pasa..."

La polémica arbitral ha inundado horas y horas de tertulias de radios y televisiones en las últimas fechas. Las manos están provocando mucha discordancia en las decisiones que toman los árbitros durante los partidos y, ante estas diferencias, los clubes de La Liga se están quejando. Por esta circunstancia le han preguntado a Javier Tebas en su última aparición pública y ha dejado clara su visión sobre este problema que está empañando su competición.

El presidente de LaLiga ha hecho una comparación que dejará ampollas. "Yo creo que el VAR está siendo positivo. Pero podemos tener los mejores árbitros y los mejores médicos, pero si pasan cosas en un hospital y alguien fallece por una imprudencia algo está pasando. Se está produciendo una polémica con las manos, está provocando mucha desazón en los clubes, jugadores y entrenadores. Por muchos aciertos que tengas en el resto, en lo que no funciona habrá que darle una vuelta", esgrimió el responsable de la patronal de clubes.

Además, anticipó algo que le ha dicho el mismo presidente del Comité Técnico de Árbitros. "A mí me consta que se está trabajando en esta cuestión. Velasco es un hombre inteligente y no se enroca. Hay que buscar una forma en la que se unifiquen los criterios. Se está trabajando y se está buscando una línea en la que se encuentre una solución. En la vida tienes que ser el mejor. Aunque tengas una estadística del 90%, no puedes decir: que se joda el 10%. Tienes que encontrar el 100%", explicó durante la comparecencia de la presentación del acuerdo entre la Junta de Andalucía y LaLiga.

No cabe duda de que desde todos los estamentos están muy preocupados con el uso del VAR y las constantes quejas de los clubes por las actuaciones arbitrales. No es una casualidad que todos hayan mostrado en algún momento su descontento. Lo que antes se podía interpretar como una pataleta por alguna decisión en contra de la entidad afectada, ahora es una ola común en la que todos en Primera División y Segunda creen que hay que cambiar algunos criterios.

Otra medida

Desde la Premier League llega una alternativa que llevan pidiendo un tiempo algunos para hacer el VAR más transparente. Mark Bullingham ha confirmado que están dispuestos a hacer públicos en un futuro los audios de las conversaciones entre los árbitros. El director ejecutivo de la Football Association, lo explicó: "Nuestro punto de partida tiene que ser que cualquier cosa que añada valor al aficionado".

El Real Madrid está centrando la mayor parte de esta polémica. El último fin de semana han visto como Modric veía una amarilla ridícula, la semana anterior ante el Elche no tuvieron suerte con el penalti sobre Sergio Ramos que no fue señalado y, en el famoso derbi ante el Atlético tampoco fueron afortunados con la decisión que tomó Hernández Hernández con la mano de Felipe en el área colchonera. Un cúmulo de infortunios justo en el momento clave de la temporada.

