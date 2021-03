El Gobierno mantiene en el aire la vuelta del público a los estadios: "Lo decidirán los expertos sanitarios"

El regreso de los aficionados a los estadios de fútbol sigue en el aire. El Gobierno mantiene sin fecha su regreso a las gradas debido a la situación sanitaria. En las últimas horas se habían producido nuevas reclamaciones desde el mundo del fútbol, algo que ya sucedió con el baloncesto hace unos meses, pero el ministro Rodríguez Uribes ha subrayado que la decisión la tomarán los "expertos sanitarios" cuando cuenten con la seguridad de que "juntar a 20.000 personas" en un estadio "no sea una situación de riesgo".

"Cuando me pregunten la vuelta del público, yo nunca he dicho que lo vaya a decir el ministro de Deportes. He dicho siempre que la vuelta del público la decidirán los expertos sanitarios, es decir, Sanidad y las consejerías de las Comunidades Autónomas. Ni el CSD. Esa decisión será estrictamente científica", ha explicado en la Comisión de Cultura y Deportes.

"Cuando nos den garantías de que juntar a 20.000 personas en un campo de fútbol no es una situación de riesgo, lo haremos. Pero yo, además de ministro de Deportes y Culturas, soy ministro de un Gobierno de España que tiene un alto sentido de responsabilidad. Jugar con los criterios en relación con la salud, pues me parece que no es de recibo", ha confirmado Rodríguez Uribes durante su comparecencia y tras la pregunta de un diputado del PP.

En las últimas horas, representantes del fútbol como Javier Tebas, presidente de LaLiga, habían mostrado su malestar por el veto del aforo en el deporte profesional mientras el mundo de la cultura sí tiene el visto bueno de las autoridades para contar con público en sus eventos. "Lo que no puede ser es un partido de la ASOBAL con público a las 19.00 y otro de la ACB sin público a las 21.00 horas. Es incoherente, pero yo no lo puedo solucionar. Es consecuencia del estado de las autonomías. No hemos valorado el impacto económico", ha indicado Tebas.

Hasta el Espanyol, club de Segunda División, criticaba en redes sociales esa doble vara de medir con el permiso del aforo en los recintos deportivos. "Cines, teatros, mítines, votaciones... SÍ. Pero el fútbol de La Liga, ¿NO? Si se aplican los protocolos, que hace meses tenemos preparados, las aficiones podrían volver a los estadios de forma segura. Trabajemos más firmemente en ello. Cansados de tanta incoherencia", publicaron en su cuenta oficial de Twitter.

La fecha, por lo tanto, sigue en el aire. El deporte profesional, tanto las dos primeras ligas de fútbol como la primera de baloncesto, no puede permitir aficionados en los encuentros ligueros al ser competencia del CSD. El resto de ligas, que dependen de cada Comunidad Autónoma, sí que pueden aceptar aficionados en función de los gobiernos autonómicos. Incluidas las competiciones europeas, que por un pacto en el Consejo Interterritorial de octubre no tienen afición, pero que en los últimos días ya han abierto sus puertas en torneos como la Champions Basketball, donde el Tenerife jugó con público después de tanto tiempo de espera.

