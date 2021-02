Conchita Martínez da positivo en la Covid-19: trabajará con Muguruza por videoconferencia

Conchita Martínez se encuentra aislada en Doha después de haber dado positivo en una PCR. La extenista y actual entrenadora de Garbiñe Muguruza ha confirmado la noticia después de haber aterrizado en la capital catarí. Según ha explicado, salió de España con una PCR negativa para poder viajar.

Sin embargo, al llegar ha dado positivo y se ha tenido que poner en cuarentena a la espera de nuevas pruebas. Tiene síntomas leves y "en un par de días" le volverán a realizar el test. Conchita se encuentra bien y está en un hotel medicalizado donde está siendo constantemente observada por el equipo médico a la espera de ver la evolución del virus.

La entrenadora de Garbiñe Muguruza, además, ha recalcado que no perderá el contacto con la tenista española y que su colaboración continuará, aunque sea a distancia. Las "nuevas tecnologías", ha destacado, permitirán hacer la situación más "llevadera" en plena temporada de la WTA.

Por delante está el Torneo de Doha y el de Dubái, para el que Conchita espera estar ya presente y sin ningún problema para acompañar a su jugadora. No será hasta abril cuando lleguen los grandes torneos con Madrid y Roma a finales de abril y a lo largo del mes de mayo.

Conchita Martínez se convirtió en la entrenadora de Garbiñe Muguruza el pasado 2019. La mítica extenista, campeona de Wimbledon y exseleccionadora del equipo nacional en la Copa Davis, había dejado los servicios con Pliskova. Sin embargo, no era la primera vez que trabajaba con Muguruza. Ya cuando la tenista estaba con Sam Sumyk, que alargó durante cuatro años su labor de entrenador, ambas colaboraron de cara a algunos torneos.

Garbiñe Muguruza, por su parte, continúa con su preparación para el inicio del Abierto de Doha. La tenista jugará su primer partido en la edición el próximo día 1 de marzo. Un encuentro ante la rusa Kudermétova y correspondiente a los treintaidosavos de final del Torneo de Doha. La número 15 del mundo quiere resarcirse tras su mal adiós en Australia. Muguruza se encontró con Osaka, que terminaría como campeona del torneo, y desperdició dos bolas de partido que la hubieran permitido pasar a los cuartos de final del Open.

"Quería informaros de que, desafortunadamente, he dado positivo por coronavirus. Viajé con un PCR negativo el miércoles desde España pero en el test que me han hecho en Doha he resultado positivo.

Ayer fui trasladada desde el hotel oficial del torneo a otro medicalizado, donde estoy en cuarentena y observación. Me encuentro bien, con síntomas leves y en un par de días me repetirán el test.

Tengo la esperanza de que en brevé podré continuar con esta gira por Oriente Medio. De momento estaré desarrollando mis funciones por videoconferencia y conectada permanentemente con Garbiñe. Gracias a las nuevas tecnologías por hacer esta situación más llevadera, ¡y a vosotros por vuestro apoyo".

