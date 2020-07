Dimitrov da negativo por coronavirus: mira hacia el US Open tras el escándalo del Adria Tour

Grigor Dimitrov se ha recuperado del coronavirus. El tenista búlgaro pone fin a la pesadilla que empezó en el Adria Tour de Novak Djokovic en el que se contagió. Tres semanas después de haber contraído la enfermedad, Dimitrov está ya recuperado, aunque sigue siendo señalado por muchos como el responsable de la oleada de contagios en el circuito de tenis.



Dimitrov fue el primer tenista que dio positivo por Covid-19 antes de que en los días siguientes le siguieran los casos de Borna Coric, Viktor Troicki y el propio Novak Djokovic tras jugar en Zadar (Croacia), la segunda parada del Adria Tour. Dimitrov, que en los días previos de dar positivo notó síntomas, no informó de su positivo hasta que estuvo en su casa de Montecarlo, Mónaco.

"Tengo buenas noticias por parte del doctor en Mónaco. Me ha confirmado que he dado negativo en coronavirus. Gracias por el apoyo estas últimas semanas durante la cuarentena. Estoy ansioso por volver a entrenar en breve y estar preparado para la gira de pista dura en Estados Unidos", anunció este lunes en Instagram

El tenista búlgaro confirmó la noticia en sus redes sociales que ya ha pasado el coronavirus y ahora mira con cierto optimismo al US Open y la gira estadounidense en el regreso del circuito profesional del tenis mundial.

Djokovic duda sobre ir al US Open

No así Novak Djokovic, número uno del tenis mundial, que denunció la semana pasada que se siente sometido a una "caza de brujas" por organizar el torneo en el que se contagiaron del Covid-19 varios jugadores y dijo que todavía no sabe si participará en el US Open que se disputa entre el 31 de agosto y el 13 de septiembre.

"Ahora no sé qué va a pasar. No le favorece al US Open lo que pasa en las últimas semanas, están creciendo mucho los números de contagiados (con el Covid-19), sobre todo en Nueva York", dijo Djokovic en una entrevista con el diario deportivo serbio Sportski zurnal.

Indicó que "muchos tenistas no saben si entrenar en tierra batida o en pista dura" y consideró que "se sabrá más antes del 15 de julio, plazo tope para que la ATP decida sobre las competiciones de su calendario, Washington, Cincinnati, los torneos europeos".

A su juicio, dependerá mucho de la situación de las conexiones entre Europa y Estados Unidos. "Hay mucha incertidumbre", declaró.

El tenista celebró "los esfuerzos en todo el mundo, sobre todo en Estados Unidos y en Europa, para que se celebren los torneos a pesar de la gran crisis sanitaria, económica, de seguridad", pero "todo tiene sus límites". Su plan, en principio, es jugar Roland Garros, así como los torneos de Madrid y Roma.

[Más información: El epidemiólogo que defiende a Novak Djokovic: "Es la marca de Serbia y le han engañado"]