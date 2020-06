La guerra del tenis tras el coronavirus: jugadores contra la ATP por el US Open y el calendario

"Acabo de terminar la llamada de Zoom para jugadores ATP y tengo sentimientos encontrados. Supongo que el ambiente va a estar caldeado en nuestra organización los próximos días...". Estas palabras corresponden al tenista eslovaco Lukas Lacko, nº 172 del mundo, tras la reunión que mantuvieron este miércoles responsables de la ATP y el US Open con más de 400 tenistas de todo el mundo.

Una reunión telemática que duró más de tres horas y media y que no sacó nada en claro. No hay consenso con los tenistas de cara a la vuelta del tenis tras el parón provocado por la crisis del coronavirus que se extiende desde el pasado 12 de marzo. A la llamada convocada por la ATP hubo varias ausencias entre las que destacan las de Rafa Nadal y Roger Federer. El clima es de conflicto y las propuestas no convencen.

Andrea Gaudenzi, presidente de la ATP, se encargó de moderar la conversación. En ella también tomaron la palabra Massimo Calvelli, director ejecutivo de la ATP, y Stacey Allaster, su homónima en la federación americana. En el Abierto de Estados Unidos está la principal polémica. En la reunión se volvió a mostrar la intención de mantenerse en las fechas previstas para su celebración (30 de agosto a 12 de septiembre) y sus polémicas medidas.

Allaster confirmó las medidas que ya se habían informado antes del encuentro: vuelos chárter desde Europa, mascarillas, controles diarios, un solo hotel para todos y en el aeropuerto JFK, reducción a uno el miembro del entorno del tenista, comidas dentro del complejo...

Pero lo peor es que restringirá al máximo la competición, eliminando la fase previa y reduciendo el cuadro de dobles a 24 parejas. Más de 300 tenistas, del circuito masculino y femenino, se verían afectados y solo recibirían una compensación de dos millones de dólares a repartir entre todos.

Nueva York, foco de la pandemia

Los tenistas no ven claro que el regreso a la competición se produzca en agosto en Nueva York, todavía uno de los focos principales de la pandemia. En los últimos días se venían oponiendo voces importantes como la de Nadal -que dijo que "ahora mismo" no le "apetece" ir a Nueva York- o Novak Djokovic, presidente del ATP Council, -que ve "bastante inimaginable" jugar el US Open con las medidas propuestas-.

El serbio fue más allá hace unos días en la televisión de su país: "Lo más realista es que la temporada continúe en tierra batida a principios de septiembre con los torneos de Madrid, Roma y probablemente alguno más antes de Roland Garros", dijo. Un circuito de tierra para volver, lo que haría del parón por la pandemia un gran paréntesis y no un terremoto en el calendario.

Pero Gaudenzi fue rotundo en la reunión del miércoles. El US Open no puede celebrarse en otras fechas (tras una hipotética 'minigira' de tierra batida) ni en otra sede (se propuso llevarlo a Indian Wells) por un tema de acuerdos televisivos. Además, se pretende realizar una gira americana, trasladando el Open de Cincinnati también a Nueva York que no gusta a los tenistas. Los jugadores se oponen a un 'encierro' en La Gran Manzana (o, mejor dicho, a sus afueras).

La propuesta de los jugadores fue la de anular los puntos para no abrir brecha con aquellos de menor ranking que no podrán luchar por un hueco en el torneo. La respuesta de Gaudenzi fue otra negativa porque eso supondría una reducción en los ingresos y los premios por los derechos de televisión.

Y así se ha llegado un clímax de máxima tensión y un breve espacio de tiempo, hasta el 15 de junio, para expresar propuestas o más protestas. El próximo lunes se conocerá el calendario y las presiones parecen que irán a más.

Kyrgios reclama al Big Three

Nick Kyrgios no tardó en hacerlo a través de las redes sociales e instó a Nadal, Federer y Djokovic a presionar para que el US Open no se juegue en agosto. "¿Creéis que el US Open debería seguir adelante?", preguntó el australiano al 'Big Three'. El tenis está en pie de guerra y no parece que la paz vaya a llegar con el anuncio del calendario.

