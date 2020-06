Federer no jugará en 2020: se somete a otra operación y volverá en 2021

Roger Federer no va a jugar al tenis esta temporada. El suizo ya avisaba el fin de semana de que su recuperación no estaba yendo todo lo bien que esperaba, por ello ha anunciado este miércoles que se ha sometido a otra artroscopia en su rodilla derecha y que no competirá en todo el 2020. El ganador de 20 Grand Slam no espera a la decisión que tome la ATP de cara al calendario y explica que centrará su recuperación para llegar a punto al inicio de la temporada en 2021.

"Queridos fans, espero que estéis a salvo y con salud. Hace unas semanas, experimenté un revés durante mi rehabilitación inicial, tuve que someterme a una artroscopia rápida adicional en mi rodilla derecha. Ahora, si algo aprendí durante la temporada de 2017, es que necesito tomarme un tiempo para volver al cien por cien y jugar a mi máximo nivel. Os echaré de menos y al circuito, pero ya pienso en volver a veros al principio de la temporada 2021", explica en su comunicado.

El suizo ya había pasado por el quirófano durante el parón por el coronavirus con problemas en esa rodilla. Mientras se preparaba para afrontar esta especial temporada, el tenista se ha resentido de los mismos problemas y ha vuelto a someterse a una artroscopia para aliviar esa recaída. De esta forma Federer no podrá estar en ninguno de los Grand Slam que se disputarán esta temporada y de los que se espera saber cuándo se jugarán este miércoles.

Federer dejará la lucha del jugador con más Grand Slam de la historia en manos de lo que hagan Rafa Nadal o Novak Djokovic. El primero le sigue de cerca ya que tiene uno menos que el suizo con 19, mientras que el segundo, más joven que los dos, está a tres con 17. De esta forma también se confirma que el que ha sido número 1 del mundo durante 310 semanas durante su carrera, jugará con 39 años la próxima temporada.

[Más información: Toni Nadal y el parón por el Covid-19: "Rafa se está quedando sin tiempo"]