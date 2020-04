Rafa Nadal: "Veo difícil la vuelta del tenis en 2020"

Rafa Nadal ha vuelto a impulsar la unión de los principales medios de comunicación junto a Pau Gasol. El tenista ha llevado la iniciativa #NuestraMejorVictoria a los cuatro principales periódicos deportivos españoles y, en las entrevistas, ha dejado varias reflexiones sobre cómo va a ser el regreso del tenis a la normalidad. El manacorí no es muy optimista y considera que será difícil que se complete la temporada de 2020.

"Entrenar no sería un problema, pero competir lo veo muy difícil en el tenis. Ojalá podamos competir, aunque sea sin público. Pero creo que es momento de ser responsables y coherentes. No veo cómo podemos viajar cada semana a un país distinto", expone Nadal.

La única forma de volver es hacerlo sin público para el número dos del mundo. "Está claro que al deportista le encanta la conexión y la energía que le transmite el público, para nosotros es una gran motivación y una fuente de gasolina. Pero para volver a la actividad, cada deporte tiene que buscar una manera segura, con garantías e innovadora, para retomar esa actividad de forma progresiva", argumenta el tenista.

Rafa Nadal, en el Masters 1000 de Montecarlo Reuters

Nadal ha admitido que no es el tenis lo que más extraña. "Lo que más echo de menos es el contacto con la gente, más que jugar al tenis. Me apetece ir a entrenar, sí, me apetece competir, sí, pero hasta cierto punto. Estoy en un momento en el que mi ilusión es poder volver a ver a mi familia entera, volver a ver a mis amigos, salir a hacer una fiesta, yo que sé… salir al mar a nadar un rato, es decir, poder tener la sensación esa de libertad, poder abrazarme con la gente", reflexiona el ganador de 19 Grand Slams.

