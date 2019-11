Tsitsipas no olvida el incidente con Medvedev: "No iría a cenar con él"

El griego Stefanos Tsitsipas saldó este lunes dos cuentas con el ruso Daniil Medvedev en las Finales ATP que se disputan en Londres, y de un golpe. Primero, obtuvo su primera victoria en seis encuentros contra él, y luego dejó claro que no le odia, pero que no iría con él a cenar, tras el incidente que ambos protagonizaron en Miami este año.

Tras vencer a Medvedev por 7-6 (5) y 6-4 en partido de la primera fase y del grupo Andre Agassi, Tsitsipas se despachó a gusto sobre su rival, con el que mantuvo una polémica este año en el torneo de Miami, donde incluso llegó a decir de él que era una "basura rusa".

"No es que le odie, pero como he dicho antes no saldría con él a cenar", dijo este lunes el griego en el O2 donde debuta este año. "Le respeto, eso desde luego. Porque ha trabajado mucho para estar donde ahora se encuentra. Es un finalista del Grand Slam, y eso hace que le tenga mucho respeto", añadió.

Daniil Medvedev ante Stefanos Tsitsipas EFE

"Sabía que estaba en buena forma física", continuó Tsitsipas. "Y aprendí de mis errores en Shanghai contra él y le dije a mi entrenador que las cosas serían diferentes la próxima vez", recordó al mencionar la derrota que encajó contra el ruso en la final del Masters 1.000 que se disputa en la capital económica de China.

"Y lo he demostrado. Eso hace ahora que me sienta muy feliz, porque he refrendado lo que dije", dijo un orgulloso Tsitsipas.

