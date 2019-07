Garbiñe Muguruza no jugará el Torneo de San José por lesión

La española Garbiñe Muguruza no disputará el torneo de San José (California), que arranca el próximo lunes, debido a una lesión que arrastra en la pierna derecha. Muguruza, que no ha vuelto a la competición desde que fue eliminada en la primera ronda del torneo de Wimbledon por la brasileña Beatriz Haddad Maia, el pasado 2 de julio, arrastra desde hace meses unas molestias en la pierna de las que aún no se ha recuperado.

"Estoy muy decepcionado por tener que retirarme de San José. Desafortunadamente mi pierna no está lista para competir y estoy haciendo todo lo posible por volver a la cancha y estar sana. Deseo al torneo una gran semana", explicó la jugadora española.

Garbiñe Muguruza, que rompió con su entrenador Sam Sumyk después de su eliminación de Wimbledon y que aún no ha anunciado un nuevo técnico, está actualmente situada en el puesto 27 del ranking femenino. En lo que va de curso, la española, ganadora de Wimbledon en el 2017 y de Roland Garros en el 2016, solo triunfó en el torneo de Monterrey.

Futuras apariciones

La tenista española apunta ahora a los torneos de Toronto y Cincinnati y después al Abierto de Estados Unidos, el último Grand Slam del curso.

Muguruza, durante su partido en Wimbledon. Nic Bothma Efe

"Es ciertamente decepcionante que Garbiñe haya tenido que retirarse del evento, pero desafortunadamente las lesiones son parte de los deportes y la salud de un jugador es siempre la principal prioridad", dijo la directora del torneo de San José, Vickie Gunnarsson. "Con suerte, ella podrá recuperarse rápidamente y volver a la cancha pronto", añadió.

