Nadal sobrevive a Pouille en su estreno en Pekín

Lucas Pouille se marchó de la pista con cara de funeral. En la primera ronda del torneo de Pekín, su regreso a la competición tras proclamarse campeón del Abierto de los Estados Unidos, Rafael Nadal salvó dos puntos de partido para remontar 4-6, 7-6 y 7-5 al francés, que acarició la ocasión de derrotar al número uno del mundo y sufrió una derrota de las que abren una herida muy profunda. Tras sobrevivir jugando de menos a más, mal en el inicio, mejor después, el español se medirá el próximo jueves al ganador del encuentro entre Di Wu y Karen Khachanov por una plaza en los cuartos de final. [Narración y estadísticas]

Obtuso en el arranque, Nadal estuvo siempre en manos de Pouille. El francés, que rebosa talento a borbotones, aprovechó la inconsistencia del balear para quitarle el control de los intercambios desde la agresividad. Con la iniciativa de su lado, el número 23 lo tuvo muy fácil para acribillar a su oponente con tiros impresionantes que el español no encontró forma de repeler. Pouille creció en confianza a palo limpio, de línea en línea. Ante eso, a Nadal no le quedó otra solución que ponerle garra primero y pelear luego para aumentar su nivel.

El número uno, que perdió una zapatilla tras caerse al suelo buscando invertirse con su golpe de derecha, se plantó en la segunda manga enredado al saque, sin haberse procurado ni una sola oportunidad de break y después de competir sin filo (cuatro ganadores por nueve errores no forzados). Poco a poco, Nadal cambió todas esas estadísticas y consiguió lo que buscaba: que el partido se apretase para zarandear un poco al francés.

La recuperación del mallorquín, sin embargo, no alteró a Pouille. El francés siguió produciendo un torrente de golpes ofensivos para llegar al desempate del segundo parcial con ventaja. Nadal, dispuesto a morir matando, arrancó mal ese tie-break, se inventó un golpe pasante imposible con 3-5 y salvó dos bolas de partido (4-6 y 5-6) que se clavaron como estacas en la cabeza de Pouille. Ahí se agotaron las opciones del francés en el cruce, pese a que lo siguió intentando con acierto en el set decisivo.

El partido, en cualquier caso, no sorprendió al número uno. Estrenarse ante Pouille no es una primera ronda habitual, es un debut lleno de aristas. El mallorquín, que desde el pasado viernes se había preparado bien haciendo entrenos de una calidad elevada, no ganaba a un rival de ranking tan alto desde la final de Roland Garros (Stan Wawrinka). Además de eso, la victoria le dio justo lo que el español quería: la oportunidad de sobrevivir de cualquier forma a un estreno desagradable.