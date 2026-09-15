"Sydney Sweeney, así es como lucen las mujeres en el deporte": atletas femeninas cargan contra la actriz por su desnudo viral

Sydney Sweeney ha vuelto a situarse en el centro del debate público, esta vez por una campaña publicitaria que ha encendido a deportistas de élite de distintos países.

La actriz estadounidense protagoniza el último anuncio de Novig, una plataforma de mercados de predicción deportiva, en el que aparece desnuda o con escasa ropa mientras utiliza diferentes objetos vinculados a la competición para cubrirse.

La campaña, titulada Just Sports, fue concebida como una acción de alto impacto para promocionar una aplicación centrada en pronósticos sobre acontecimientos deportivos.

Sin embargo, el mensaje ha provocado una respuesta masiva de atletas que consideran que la publicidad reduce el deporte femenino a una imagen sexualizada y desplaza el foco de los valores, el esfuerzo y la preparación que hay detrás de cualquier resultado de alto nivel.

La reacción más visible llegó de Amy Hunt. La velocista británica, una de las referencias emergentes del atletismo internacional, publicó un vídeo poco después de competir en los 200 metros del Ultimate Championship.

Tras cruzar la meta en cuarta posición, Hunt se dirigió directamente a Sweeney: "Sydney Sweeney, así es como lucen las mujeres en el deporte: 21,4 segundos. Músculos. Trabajo duro, sangre, sudor y lágrimas".

Con esa publicación, la atleta quiso contraponer su propio rendimiento competitivo a la imagen empleada por la campaña de Novig.

También cargó contra el anuncio Ariarne Titmus, cuádruple campeona olímpica de natación. La australiana manifestó su malestar a través de redes sociales y cuestionó el impacto de la campaña sobre quienes buscan referentes femeninos en el deporte.

"No puedo describir lo furiosa que me siento cuando veo esto", escribió. Titmus añadió que la publicidad supone un retroceso para mujeres que han dedicado años a perfeccionar su especialidad y para quienes entienden el deporte como "trabajo en equipo, amistad, dedicación y excelencia".

La oleada de críticas reunió a competidoras de disciplinas muy distintas. La gimnasta estadounidense Gracie Kramer respondió con fotografías de su actividad en el gimnasio y en competición, reivindicando que ese era el aspecto real de una deportista.

La waterpolista australiana Tilly Kearns, la nadadora Lani Pallister, la surfista Felicity Palmateer o la boxeadora Skye Nicolson también se sumaron a la protesta.

Nicolson puso el foco en una distinción que resume parte de la controversia. La boxeadora defendió que una mujer puede sentirse atractiva debido a la confianza que le da entrenar y competir, pero criticó que se recurra al cuerpo femenino como instrumento deliberado para vender un producto relacionado con el deporte.

Para las atletas, el problema no es la desnudez en sí misma, sino que una campaña de apuestas o predicciones deportivas utilice esa fórmula como principal reclamo.

La respuesta de Sweeney

Sweeney respondió sin dirigirse expresamente a ninguna de las críticas. La actriz compartió en sus redes sociales, sin añadir texto, una recopilación de imágenes de la antigua edición Body Issue de ESPN, en la que grandes figuras del deporte como Serena Williams, Ronda Rousey, Sue Bird, Megan Rapinoe o Caroline Wozniacki habían posado desnudas o semidesnudas.

Además, una declaración atribuida a la actriz en la comunicación de Novig defendió el propósito de la acción: "La idea es sencilla: dejar fuera el ruido y centrarse únicamente en el deporte. La campaña expresa eso con confianza, humor y un toque juguetón".

La comparación no ha cerrado el debate. Sus detractoras remarcan que las deportistas de la sesión de ESPN posaban como protagonistas de sus propias carreras, mientras la publicidad de Novig coloca a una celebridad ajena a la competición en el centro de un anuncio de predicciones deportivas.

La discusión, por tanto, no se limita a una imagen viral: enfrenta dos visiones sobre qué representa realmente a las mujeres en el deporte.