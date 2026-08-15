España gana el Mundial de gimnasia rítmica y obtiene la plaza para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028

El conjunto español de gimnasia rítmica se ha convertido, en el Campeonato Mundial que se disputa en el Festhalle de Frankfurt, en el primer equipo español en lograr la clasificación para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

El conjunto, formado por Inés Bergua, Andrea Corral, Andrea Fernández, Marina Cortelles, Lucía Muñoz y Salma Solaun, se ha proclamado campeón del mundo tras sumar 28,950 puntos en el ejercicio mixto de tres aros y dos mazas y 28,500 en el de cinco pelotas, para un total de 57,450 puntos.

Tras acabar por delante de Japón (plata) y Brasil (bronce), España logra el segundo oro de su historia 35 años después del firmado en Atenas en 1991.

🇪🇸 ¡¡¡𝐄𝐒𝐏𝐀𝐍̃𝐀 ES CAMPEONA DEL MUNDO DE GIMNASIA RÍTMICA!!! 🏆 @RFEGimnasia



🥇 Las de Alejandra Quereda y Ana Pelaz consiguen una de las tres plazas olímpicas para 𝑳𝒐𝒔 𝑨́𝒏𝒈𝒆𝒍𝒆𝒔 𝟐𝟎𝟐𝟖 con una puntuación de 𝟓𝟕.𝟒𝟓𝟎



🇯🇵 𝗝𝗮𝗽𝗼́𝗻 consigue una puntuación de… pic.twitter.com/QUlDnFVd0s — Teledeporte (@teledeporte) August 15, 2026

La seleccionadora, Alejandra Quereda, ha conseguido ensamblar a la perfección a un grupo que combina experiencia y juventud. La capitana Inés Bergua (22 años) y Salma Solaun (21), ambas olímpicas en París, aportan experiencia a un equipo completado por Marina Cortelles (19), Andrea Corral (18), Marina Muñoz (18) y Andrea Fernández (20), que ejerció como suplente.

Un conjunto que, después de su triplete de oros en los Europeos de 2025 y 2026 y de los dos bronces mundiales conquistados el pasado año en Río, en el concurso general y en la final de cinco cintas, ha dado un paso más para alcanzar lo más alto del podio.

Este domingo buscará ampliar su cosecha de medallas en las finales por aparatos. España solo había sido campeona del mundo una vez en el all-around de conjuntos, en 1991.

🇪🇸 ¡𝐄𝐬𝐩𝐚𝐧̃𝐚 sale con su ejercicio de 5 pelotas! @RFEGimnasia #worldgymnastics



🎶 De fondo la canción '𝟯𝟭𝟯' de 𝐑𝐞𝐬𝐢𝐝𝐞𝐧𝐭𝐞, con las voces de 𝗦𝗶𝗹𝘃𝗶𝗮 𝗣𝗲́𝗿𝗲𝘇 𝗖𝗿𝘂𝘇 y 𝗣𝗲𝗻𝗲́𝗹𝗼𝗽𝗲 𝗖𝗿𝘂𝘇



👏🏼 Se llevan un 𝟮𝟴.𝟱𝟬𝟬 y arrebatan a China la mejor… pic.twitter.com/OtWbt5hFiQ — Teledeporte (@teledeporte) August 15, 2026

El conjunto español hizo su trabajo por la mañana y aguardó con nervios la actuación de los grupos de la tarde, pero nadie logró superar su puntuación. Primero, al ritmo del alegre mambo de la banda sonora de 'Yucatán', firmó un 28,950 en el ejercicio mixto de aros y mazas.

Después llegó el 28,500 en el ejercicio de cinco pelotas, con una grada entregada y conectada con la puesta en escena al ritmo de '313', de Residente, Silvia Pérez Cruz y Penélope Cruz. Dos ejercicios brillantes y perfectamente ejecutados que valieron un oro con doble recompensa.