Muere Prichard Colón, el exboxeador que luchó 10 años con las graves lesiones cerebrales sufridas en una pelea

El exboxeador puertorriqueño Prichard Colón ha muerto este jueves 13 de agosto a los 33 años, después de más de una década con graves secuelas neurológicas por las lesiones que sufrió en su último combate profesional.

Su padre y exentrenador, Richard Colón, anunció el fallecimiento a través de las redes sociales. La noticia fue confirmada también por Paco Valcárcel, ejecutivo de la Organización Mundial de Boxeo.

"Lamento informarles la partida de mi hijo Prichard de este mundo terrenal. Ahora está en mejor mundo", escribió su padre. La familia no ha informado sobre la causa concreta de la muerte ni ha comunicado, por ahora, los detalles de la despedida.

La carrera de Colón quedó truncada el 17 de octubre de 2015. Aquel día se enfrentó al estadounidense Terrel Williams en el EagleBank Arena de Fairfax, Virginia. Era un púgil de 23 años, invicto y señalado como una de las promesas del peso wélter. Llegaba con 16 victorias y 13 nocauts.

El combate fue su última aparición en un ring. Durante los nueve asaltos, Colón recibió golpes en la parte posterior de la cabeza. Estos impactos, conocidos como golpes de conejo, están prohibidos en el reglamento de boxeo.

Su equipo denunció entonces que el árbitro Joe Cooper no actuó con suficiente contundencia ante esa situación. Colón fue derribado dos veces en el noveno asalto. La pelea terminó por descalificación del puertorriqueño tras una acción considerada golpe bajo.

Ya en el vestuario, comenzó a sufrir mareos y vómitos. Se desplomó y fue trasladado de urgencia al hospital Inova Fairfax.

A warrior until the very end. 🥊



The WBO family mourns the passing of Prichard Colón, whose courage, strength, and fighting spirit transcended the ring. His greatest fight became a testament to resilience and the unwavering love of his family.



Rest in peace, champion. 🙏 pic.twitter.com/gBbBVVlOXN — WBO (@WorldBoxingOrg) August 13, 2026

Las pruebas médicas detectaron un hematoma subdural y una hemorragia cerebral. Fue intervenido de emergencia para aliviar la presión en el cráneo. El alcance de las lesiones resultó irreversible. Colón entró en coma y permaneció hospitalizado durante meses antes de continuar la recuperación en Estados Unidos.

El boxeador pasó 221 días en coma. Después necesitó cuidados permanentes y vivió en silla de ruedas, bajo la atención de su madre, Nieves Colón, en Florida. No volvió a hablar ni a caminar de forma autónoma.

Prichard Colón, junto a su familia mientras luchaba con las secuelas. WBC Boxing

Su familia mantuvo durante años un proceso de rehabilitación y compartió actualizaciones sobre su estado de salud.

Un símbolo de lucha

El caso abrió un debate mundial sobre los protocolos de seguridad en el boxeo, la actuación arbitral y la protección de los púgiles. Los padres de Colón presentaron en 2017 una demanda contra el médico, los promotores y otros responsables de la velada.

Sin embargo, una investigación del estado de Virginia ya había exonerado al árbitro y a Williams de responsabilidad disciplinaria.

La muerte de Colón reaviva uno de los episodios más dolorosos del boxeo reciente. Una noche que debía impulsar su carrera acabó con un deportista joven apartado definitivamente de la competición. Diez años después, su historia vuelve a recordar los riesgos extremos que puede esconder el ring.