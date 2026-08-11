Marta García se cuelga la medalla de plata en el Europeo de atletismo en la prueba de los 5.000 metros

Marta García, durante la prueba de los 5.000 metros en el Europeo. EFE

La atleta leonesa firmó una actuación brillante (15:39.98) y estrenó el medallero español en el Campeonato de Europa.

Marta García se colgó este martes la medalla de plata en la prueba de los 5.000 metros en el Campeonato de Europa de Atletismo. Con una marca de 15:39.98, tan sólo fue superada por la italiana Nadia Battocletti (15:37.84), y además consiguió su mejor registro de la temporada. El tercer escalón del podio fue para otra italiana, Micol Majori (15:40.65).

La atleta leonesa, vigente campeona de España de la distancia, subió un escalón más con respecto al Europeo de hace dos años, donde logró ser bronce.

Marta García corrió resguardada en el gran grupo durante buena parte de la carrera, y al paso por el 2.500, en el ecuador de la prueba, decidió tomar la cabeza para subir el ritmo y endurecer la carrera.

🥈 ¡𝐒𝐔𝐁𝐂𝐀𝐌𝐏𝐄𝐎𝐍𝐀 𝐃𝐄 𝐄𝐔𝐑𝐎𝐏𝐀!



💥 Con marca persona incluida, Marta García se lleva la medalla de plata en la final de los 5.000m



🔹 María Forero e Idaria Prieto terminarn 8ª y 9ª #AtletismoRTVE #Birmingham2026https://t.co/PVjVnkY5AS pic.twitter.com/8UorTO9LAu — Teledeporte (@teledeporte) August 11, 2026

Toda una declaración de intenciones y una muestra de la confianza que tenía en sus posibilidades.

Las últimas vueltas llegaron a tener un ritmo infernal. Todavía aguantaban once atletas en cabeza en las dos últimas vueltas, incluidas María Forero e Idaira Prieto, y ya en el último giro todo saltó por los aires.

Marta García, en el grupo durante la prueba de los 5.000 metros. EFE

La italiana Nadia Battocletti lanzó un ataque descomunal y logró una ventaja inasumible para el resto de sus perseguidoras. Ganó con una superioridad tremenda, pero también muy claro fue el segundo puesto de Marta García.

La leonesa se distanció del resto de sus rivales y ya en la recta de meta vio claro que nadie iba a poder seguir sus pasos. Saboreó la medalla de plata con su mejor registro de toda la temporada, un metal un peldaño superior al logrado hace dos años en Roma.

"Sí me lo creo, llevo intentándolo creer desde que me lesioné, así que estoy muy contenta de haber hecho lo máximo que podía hacer y tal y cómo lo he hecho también", comentó la atleta española en declaraciones a RTVE nada más finalizar la prueba.

Battocletti y Marta García se abrazan tras la final de los 5.000. EFE

"Da gusto ver el 5.000 de chicas cómo está de fuerte y los resultados avalan que la competencia ayuda y funciona muy bien. Enhorabuena a Idaira y María también. Es una locura cómo ha subido el nivel en Europa", prosiguió acordándose de sus compañeras de selección.

"Sabía que la final estaba muy abierta y que podía pasar de todo. Pero yo buscaba que pasara lo que yo quería. Tenía las cosas claras, que era ahorrar lo máximo posible. A falta de cuatro vueltas estaba donde quería estar y he tenido mucha fuerza hasta el final", finalizó sobre su estrategia a seguir.

Fue una gran carrera para el atletismo español no sólo por la medalla de plata de Marta García. También María Forero e Idaira Prieto firmaron un gran papel y se colaron entre las mejores de la final. Forero fue octava (15:44.25) y entró justo por delante de Prieto, que terminó novena (15:44.89).