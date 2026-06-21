El Sur, liderado por Gonzalo Parra, se lleva la victoria en la KLM Norte vs Sur

El verano llegó a Madrid y con él toda una clásica de Madrid: la KLM Norte vs Sur. Más de 7.000 participantes se lanzaron a la carrera por las calles de la capital en un viaje en 10 kilómetros, de norte a sur, por algunas de las calles más emblemáticas de Madrid, como Pío XII, Serrano o calle Alcalá, y con la Puerta de Alcalá como punto más icónico.

Un escenario ideal para volar, con un perfil descendente, que animó a los corredores y las corredoras para irse a las vacaciones con un gran registro personal y quién sabe si una victoria en la cumbre. Porque en la KLM Norte vs Sur, desde el más rápido al que se toma estos 10 kilómetros con calma, todos los participantes pueden ganar como parte del equipo al que representan.

¿Norte o Sur? Esa es la cuestión que se dirimía esta mañana. Un pique sano, cargado de colorido, que volvió a demostrar su velocidad a pesar del calor y su atractivo para viajar por Madrid a velocidad de crucero hasta la avenida de Menéndez Pelayo, junto a la Puerta del Niño Jesús del Parque del Retiro.

Salida KLM Norte vs Sur.

Y fueron Gonzalo Parra y Lidia Campo los que volaron más alto. El atleta de Skechers, especialista en 3.000 metros obstáculos, representando al Sur, se impuso con solvencia a dos ganadores históricos de la KLM Norte vs Sur: Javier Martínez (30:37) y Sergio Salinero (30:42).

Mientras tanto, la burgalesa Lidia Campo, y norteña por definición, dominó la prueba femenina y conquistó por segunda vez esta clásica del inicio de verano. La campeona de España de 10K y subcampeona de España de medio maratón superó a Leire Castrejón (35:21) y Anabel Gómez Sánchez (36:12).

Gonzalo Parra y Lidia Campo no solo se llevaron el triunfo individual, sino uno de los premios más deseados de las carreras populares de Madrid: un billete doble de ida y vuelta a cualquier destino operado por KLM Royal Dutch Airlines, patrocinador principal de la prueba. De Madrid al mundo.

El Sur conquista Madrid

En KLM Norte vs Sur, todos los participantes se integran en uno de los dos equipos que se pican por las calles de Madrid, sumando su tiempo al del resto de compañeros de carrera para luchar por la victoria grupal, la más deseada de la jornada.

Un vuelo con sabor a duelo que contó con pasajeros de lujo, como la presentadora Cristina Pedroche, el cocinero Dabiz Muñoz y un nutrido grupo de rostros conocidos invitados por Skechers para su Running Lab Aero Razor durante la KLM Norte vs Sur: Laura Lucía Meza, Guillermo Rojo, Paula Ordovás, Pablo Lucero, Paula Butragueño y Gema Payá.

Y aquí fueron los sureños los que se lucieron en esta calurosa mañana de running por el corazón de Madrid. Con un tiempo medio de todos sus integrantes, el Sur superó al Norte en un apretado duelo, que se dirimió por apenas unos segundos: 51:25 del Sur por los 52:01 del Norte.

Los sureños no fueron los únicos ganadores. Con las medidas promovidas por KLM Royal Dutch Airlines como patrocinador principal, la organización de la KLM Norte vs Sur siguió su política de lucha contra la huella de carbono desde el running.

Dos corredores con la camiseta de la KLM Norte vs Sur

Camisetas con tejido ECO, priorización de fuentes de energía limpia, utilización de vehículos de carrera eléctricos, limitación de plásticos, promoción del uso del transporte público o empleo de materiales reciclables o reciclados en el desarrollo de la KLM Norte vs Sur han sido algunas de las medidas implementadas.

Además, los participantes desde su inscripción se volcaron con los donativos a la Asociación Reforesta, para que esta ONG luche contra la desertificación a través del trabajo por la biodiversidad y el desarrollo sostenible en el entorno de la Comunidad de Madrid.

Un total de 1.643 euros ha sido la cuantía recaudada este año para este fin, confirmando que los corredores de la KLM Norte vs Sur no solo son rápidos, sino muy solidarios.

Un compromiso con el medioambiente que completa una edición de récord de la KLM Norte vs Sur, en la que vuelve a los números de participación previo a la pandemia. Una edición de altos vuelos que eleva al Sur, que podrá decir con orgullo durante los próximos 365 días que ellos dominan la capital.