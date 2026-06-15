Así llegó la trágica derrota de Topuria: un golpe al ojo que le dejó sin ver y que obligó a su hermano a parar la pelea

Topuria abandona herido y derrotado el recinto situado en el jardín sur de la Casa Blanca. Reuters

La primera derrota en la carrera de Ilia Topuria dejó una de las imágenes más impactantes que se le recuerdan en el octágono al luchador hispano-georgiano. No fue un desenlace por sumisión ni un KO fulminante, sino una paulatina pérdida de visión que terminó obligando a su propia esquina a tomar la decisión más difícil para proteger la integridad física del peleador.

El origen del problema se desató muy pronto, en el primer asalto. Un impacto directo de Gaethje le provocó a Topuria un corte en el ojo.

Aunque el equipo intentó contener la hemorragia en los descansos, la inflamación creció rápidamente y la sangre comenzó a filtrarse de manera constante, impidiéndole ver con claridad durante el resto del enfrentamiento.

SE ACABOOOOOÓ ‼️‼️



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Topuria tuvo que pelear prácticamente a ciegas y tirar de puro instinto para esquivar los ataques. La situación pasó a ser crítica en el tercer asalto, cuando recibió otro golpe durísimo en la misma zona afectada que terminó por comprometer del todo su capacidad visual y resultó prácticamente definitivo.

El mensaje definitivo

El verdadero drama se trasladó a la esquina justo después de ese tercer round. Al sentarse en el banquillo, su hermano Aleksandre se dio cuenta inmediatamente de la gravedad de la lesión y avisó con desesperación al resto del equipo: "no puede ver".

En ese instante, el médico de la comisión subió al octágono y estuvo a punto de decretar el final técnico de la pelea. Sin embargo, el orgullo competitivo de Topuria y la insistencia de su entrenador detuvieron momentáneamente la decisión del doctor, asegurando que el peleador estaba en condiciones de seguir adelante.

Fue en ese momento de máxima tensión cuando el árbitro principal intervino, miró al luchador y le dijo literalmente: "Te doy la oportunidad de acabar la pelea".

El peleador JAMÁS está por encima del médico. A Topuria le perdonaron la vida en el 3er asalto, ya que tenia que terminar ahí. Ya en el final del 4to, dieron sentencia. Adiós campeón, adiós récord pic.twitter.com/d3U2N3lbq0 — Jorge Andres Simonsen 🃏 (@JASimonsen) June 15, 2026

Topuria salió al cuarto asalto con el beneplácito arbitral, pero la valentía no fue suficiente para contrarrestar la ceguera parcial ante un rival que supo aprovechar su punto ciego. Al terminar el asalto y regresar de nuevo a la esquina, la cordura se impuso definitivamente.

Aleksandre cortó cualquier discusión de raíz y afirmó que no podía seguir bajo ningún concepto porque no veía absolutamente nada. Ante la firme postura de la esquina y la evidencia médica, el doctor detuvo el combate por completo, firmando el final más amargo pero necesario para Topuria.