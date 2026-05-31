María Xuxi, experta en fitness: "No necesitamos sentir que el glúteo vaya creciendo, y a mí eso me costó un montón"

María Xuxi ha revelado las claves de su transformación en el podcast Fit Generation. En esta entrevista desgrana los errores y ofrece los consejos fundamentales que cambiaron su físico.

El mayor obstáculo es el miedo a ganar grasa, lo que lleva a comer poco. María Xuxi señala que la clave principal es entrar en superávit calórico y que la solución "básicamente es una y es comer al final es eso comer más de lo que consumes para que tu cuerpo pueda crear esa masa muscular".

Además, advierte sobre las dietas restrictivas extremas: "No puedes pasar a comer como un pajarillo y comer como si fueses un niño de 8 años y decir pues ya está ¿no?, porque lo que va a hacer tu cuerpo es decir 'No, pues voy a ahorrar energía o sea me estoy muriendo de hambre'".

La intensidad es innegociable. Mover pesos ligeros sin un esfuerzo real no generará crecimiento. Destaca que, aunque las chicas ejecutan los ejercicios con una técnica increíble, fallan en intensidad por miedo a ponerse enormes. Advierte: "Tienes que planificarlo bien cantidad de series de ejercicios a la semana pero luego meterles intensidad".

Para entender cuándo no estamos entrenando fuerte, señala: "Tú no puedes hacer eh una sentadilla con poquito peso y acabar la última repetición que no haya sudado, entonces tu cuelo se ha enterado pero poco".

En lugar de cambiar de rutina cada semana, María aconseja elegir ejercicios básicos e ir subiendo los kilos. Su recomendación es "preferiblemente hace fuerte en los que sean compuestos, o sea es que son ejercicios que te van a hacer fuerte de verdad, o sea un peso muerto, una buena sentadilla, una búlgara mejor que una patada".

La constancia es lo que trae resultados a largo plazo: "Lo que hago es hacerme fuerte en esos patrones de movimiento en esos ejercicios y aparte que te gusten".

Uno de los grandes mitos que desmonta es la obsesión por notar cómo arde el glúteo para saber si trabaja. Ella se pregunta: "¿Necesitamos sentir el glúteo para que crezca? Buah pues no, y me costó un montón, o sea porque yo siempre he sido también de no lo estoy notando jolines estás levantando 100 kg con la cadera, tu culo de verdad que está trabajando a nivel mecánico sí o sí".

Finalmente, hacer rutinas con muchísimos ejercicios es un error que resta eficacia. Xuxi explica que si se aplica la intensidad correcta, el cuerpo no puede soportar un volumen altísimo.

Asegura que "realmente si tú entrenas bien de verdad la pierna, más de tres cuatro es posible hay que hacerlos, ¿eh? Si haces ocho es que es imposible que te estés esforzando en todos, o sea, o tienes una capacidad de sufrimiento brutal o haces una selección de ejercicio que tú has dicho 'Oye elijo una patada porque me cansa menos'".