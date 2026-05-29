Álex Hernández, monitor de gimnasio, revela las claves para ganar masa muscular: "Hay que preocuparse de la intensidad"

Con el paso de los años, la sociedad ha tomado cada vez mayor conciencia sobre la importancia de acudir al gimnasio para mantener una vida saludable, fortalecer el cuerpo y cuidar la salud mental.

La práctica de ejercicio físico no entiende de edades, pese al persistente mito que sostiene que acudir al gimnasio durante la etapa de crecimiento puede resultar perjudicial. Para desmontar estas creencias y analizar los efectos del entrenamiento físico, Álex Hernández, monitor de Vital Fit Villaverde, ha atendido a EL ESPAÑOL.

El entrenador ha explicado cuáles son los ejercicios fundamentales que toda persona debería incorporar a su rutina y cómo influye la actividad física en el organismo a medida que pasan los años.

¿Cuál es el error más común que comete la gente cuando empieza en el gimnasio?

Yo creo que la gente se preocupa demasiado en cosas que no tienen tanta importancia y no son capaces de aplicar la intensidad necesaria en el entrenamiento para ganar masa muscular, que es lo que la mayoría de gente quiere cuando se apunta.

¿Se entrena demasiado hoy en día o seguimos siendo una sociedad muy sedentaria?

Yo creo que se entrena demasiado poco. La gente intenta entrenar lo mínimo posible y conseguir los máximos resultados cuando muchas veces no va de la mano. Al final al cuerpo tienes que darle trabajo y tienes que conseguir un estímulo que le genere lo suficiente como para poder cambiar, porque si no pues al revés, pues al revés.

Porque si no el cuerpo no quiere cambiar de por sí, no está diseñado como para ganar masa muscular, el cuerpo simplemente quiere sobrevivir.

Una persona que empieza en el gimnasio, ¿cuánto tiempo debe pasar para empezar a ver resultados?

Yo creo que empezar a ver resultados se puede ver desde bastante poco tiempo. Tranquilamente una persona que, por ejemplo, venga de un sobrepeso muy grande, en el primer mes es capaz de perder mucha cantidad de peso.

Pero sí que es verdad que depende del objetivo o de la meta, pues a lo mejor los resultados que se consiguen en un mes, por ejemplo, van a ser o muy cortos o gigantes. Depende más del objetivo que tenga cada uno que en sí del resultado de ese mes.

Álex Hernández ayuda a entrenar a una deportista.

¿Qué mitos tanto sobre la nutrición y sobre los ejercicios en el gimnasio siguen estando muy presentes?

Por ejemplo, que entrenar desde una corta edad va a limitar tu altura. Lo que sí está demostrado que el ejercicio con cargas, de hecho, hace lo contrario, estimula tu crecimiento.

Luego ya dentro del entrenamiento, por ejemplo, el definir y hacer menos series y más repeticiones o simplemente cambiar el entrenamiento en función de hacer volumen o definir, cuando lo importante es mantener un entrenamiento con una intensidad alta para estimular los músculos.

O si no, ya de cara a la nutrición, todavía se sigue viendo un poco extraño a lo mejor comprar un bote de proteína, aunque cada vez se va viendo un poco más normal.

¿Por qué considera que está asociado más a los culturistas?

Antes había un falso mito de que las personas que estaban muy fuertes, como no querían asumir que tomaban anabolizantes, cuando les salían las analíticas mal decían que era porque se tomaban botes de proteína.

Y a partir de ahí todo el mundo lo asociaba a que el bote de proteína te sienta mal en los riñones. Obviamente si tomas cuatro o tres batidos al día todos los días te va a sentar mal, pero uno después de entrenar te va a venir bien.

¿Hasta qué punto es importante la salud mental de cara a encontrar esa motivación para venir al gimnasio?

Cada persona empieza a entrenar por diferentes factores. Sí que es verdad que muchas personas empiezan a entrenar de cara a que se sienten mal consigo mismo, ya sea físicamente o puede ser mismamente emocionalmente.

El gimnasio ayuda y no también, porque dentro del gimnasio una vez que el deportista empieza a ver a notar cambios, se vuelve muy exigente consigo mismo. Hay muchos casos de dismorfia en los que a lo mejor la persona se ve bastante bien, pero en el espejo se sigue viendo como antes de empezar.

¿Cómo influyen también las redes sociales?

Depende un poco de su uso. Ahora hay mucha información, información útil que te permite ahorrar un montón de tiempo en cosas que antes se fallaba y que ahora gracias a eso pues está todo todo mucho más al alcance de la mano.

Sin embargo, uno se puede crear como un falso estereotipo o un falso objetivo de personas que a lo mejor utilizan anabolizantes y no lo dicen. Las redes sociales son un negocio y la gente lo que quiere es vender.

¿Por qué hay gente que abandona el gimnasio a los pocos meses de empezar? ¿Por qué no consiguen tener esa constancia de mes tras mes, año tras año?

Estamos ahora mismo en en una época o en una sociedad donde se buscan resultados inmediatos para todo. Si una persona quiere, a las 12 de la noche una hamburguesa, ya no tiene ni por qué salir de su casa, la pide por Uber y en media hora le llega. El gimnasio es algo que te exige mucho más que eso.

El cuerpo es de las pocas cosas que no se puede comprar porque ni siquiera con cirugía queda un cuerpo estético de la misma manera que quedaría si lo tuvieras trabajado de verdad en el gimnasio. Entonces, muchas veces el no tener paciencia hace que simplemente lo acaben abandonando.

¿Cuál es la lesión más frecuente entre entre las personas que entrenan sin supervisión de un monitor?

Seguramente problemas de espalda porque la mayoría de ejercicios requieren mucha técnica a la hora de colocarte en posiciones de espalda, trae dolor lumbar, sí que suele ser lo más común.

En ejercicios compuestos sobre todo, diría peso muerto, sentadilla, sí que son movimientos un poco más técnicos que si lo haces sin supervisión, ya sea, pues diría lumbar y rodilla suele ser lo que más la gente se puede lesionar.

¿Qué suplementos tienen sentido y cuáles tú crees que se venden por una cuestión de moda?

Yo creo que los tres básicos serían el preentreno, puesto que viene muy bien sobre todo o en sesiones que sean muy duras, como puede ser una de espalda o una de pierna, o vienen esos días en los que por lo que sea la persona ha dormido mal o ha tenido mucho trabajo y viene cansado, necesitando así un chute de energía.

Luego, para después de entrenar los batidos de proteína. Se puede sustituir por comida, pero no hay nada más cómodo que poner un scoop en leche o en agua, batirlo y tomártelo en dos minutos. Es más que nada por por ahorrarte tiempo y no tener que comprar, cocinar, luego lavar.

Y luego diría la creatina, que es el el suplemento más estudiado y con más evidencia científica, ya sea para rendimiento dentro del gimnasio y sobre todo en mujeres tiene muchos efectos positivos y a nivel cognitivo también eh viene bastante bien.

¿Qué ejercicio para cada parte del cuerpo es esencial?

Para la pierna, para la parte de delante la sentadilla, para la parte de atrás cualquier variante de peso muerto. Luego de espalda, el que pueda hacer dominadas genial y si no pues con un jalón al pecho vas bien. De hombros, press militar; para pecho, press inclinado con mancuerna; para bíceps un curl con mancuernas normal; y para tríceps un press francés, por ejemplo.

¿Qué hábitos recomienda seguir en verano?

Intentaría mantener un mínimo de dos, tres entrenos semanales, aunque sea para mantener lo que ya has conseguido a lo largo del año. Hay que hidratarse bien.

La cantidad de pasos, los famosos 10.000 pasos, ¿es algo real, es un mito que hay que andar esa cantidad diariamente?

A ver, lo de los pasos es sobre todo de cara a salud cardiovascular. Al final el corazón es un músculo que lo tienes que entrenar por igual y hacer pasos a lo largo de tu día pues te viene bien a nivel de salud cardiovascular.

Luego ya en tema de que si quieres perder peso, mucha gente se enfoca demasiado a lo mejor en correr en cinta o salir a correr por la calle cuando simplemente andando se pierde eh bastante peso debido a las calorías que quemas.

Álex Hernández, monitor del gimnasio Vital Fit.

¿Qué diferencia un gimnasio de barrio de otras importantes empresas deportivas?

En otros gimnasios la gente se apunta, entran y tienen que buscarse un poco la vida, nadie les enseñan a hacer nada. Tienen que aprenderlo todo por internet o ya sea porque encuentran a alguien ahí que les enseña o porque van con algún amigo o familiar.

Aquí desde el principio siempre se ofrece la ayuda ya sea a nivel de rutinas, a nivel de ejercicios, básicamente nunca te dejan solo y para personas principiantes eso se valora mucho y eso hace que mucha gente también no lo abandone.

¿Cómo está actualmente el sector de los gimnasios?

Yo creo que ahora mismo el sector de los gimnasios está en auge y probablemente mejor que nunca, porque no sé si por moda, pero todo el mundo ahora mismo busca cuidarse o busca verse de la mejor manera posible.

Yo creo que en parte es por por los referentes que se tiene a nivel, ya sea influencer, a nivel personas famosas, que todo el mundo está promoviendo un estilo de vida sano, el hacer deporte, comer saludable y eso a los gimnasios les está viniendo bastante bien.

Cada vez se ve más que chicos de de menos edad, mismamente con 15, 14 años ya se quieren apuntar a un gimnasio y yo me acuerdo que, por ejemplo, cuando yo me apunté, que yo tenía 15 años, la primera la primera vez que me apunté a un gimnasio, yo era el único chaval que estaba entrenando. Luego las demás personas ya tenían de 18 para adelante.

¿La masificación afecta a la calidad del entrenamiento?

Al entrenar en un sitio muy masificado sí que puede resultar agobiante. Lo que pasa es que, claro, todo el mundo tiene que ser consecuente con la hora a la que va a entrenar.

Si vas a entrenar a cualquier gimnasio a las 6:30, 7 de la tarde, sabes que es una hora en la que los chicos ya están salidos de clase y comen y van para el gimnasio, la mayoría de las personas terminan de trabajar y van directamente al gimnasio.

Entonces, ya depende un poco del gimnasio en el que entrenes, pero a mí, por lo menos, en lo particular, no me gusta entrenar en esas horas. Que te afecta el entrenamiento o no, ya depende un poco del ambiente. Aquí, por ejemplo, está por norma obligado a turnar todo el mundo las máquinas.