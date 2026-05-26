María Amador, experta en fitness: "Si tu objetivo es la estética, yo siempre priorizo el entrenamiento de fuerza"

En un mundo dominado por los físicos espectaculares de Instagram, conseguir un cuerpo estético y saludable puede parecer inalcanzable para quienes tienen jornadas laborales, familias y poco tiempo libre.

Sin embargo, la creadora de contenido y experta en fitness María Amador ha demostrado que la transformación física es factible para cualquier persona de a pie. En el podcast Fit Generation, a través de su experiencia personal, compaginando el entrenamiento con sus estudios y trabajo en una academia, Amador comparte sus mejores estrategias para lograr una rutina de éxito a largo plazo.

El primer pilar de su filosofía es la gestión del tiempo y la adaptación del entrenamiento a la vida real. Según la experta, el mayor error de los principiantes es la falta de realismo.

"Lo más importante es adaptar el entrenamiento a tu situación... si tú tienes un trabajo de lunes a viernes de 8 de la mañana a 3 de la tarde y te pones como objetivo 5 días a la semana eso al final no va a ser realista", afirma Amador. En su lugar, asegura que "la clave es la constancia pero adaptándolo a ti".

Para ella, "una persona normal yo diría que con 3 o 4 días es suficiente una horita de entreno más o menos y una hora no hace falta más".

El segundo consejo de Amador es priorizar el entrenamiento de fuerza y perder el miedo irracional a la hipertrofia, especialmente entre el público femenino. "Si al final tu objetivo es la estética, yo siempre priorizo el entrenamiento de fuerza y que luego el cardio sea accesorio", destaca.

Además, destierra de forma rotunda el mito de que levantar pesas masculinice el cuerpo de la mujer: "Sin ayuda, básicamente es imposible que tú tengas un físico que parezcas un hombre; vas a tener un físico estético, vas a estar definida". También resalta sus ventajas metabólicas, recordando que "en reposo vas a quemar más calorías si has hecho ejercicio de fuerza con más masa muscular".

Para que este tipo de entrenamiento ofrezca resultados, la intensidad y la sobrecarga progresiva son innegociables. Amador define esta última como "la mejora constante en los pesos que lo que hace es que tu músculo no se quede estancado y que siga progresando".

Para saber si se está aplicando el nivel de esfuerzo adecuado, la experta propone un juego psicológico: "Que tú vayas por la tercera repetición y digas: 'Madre mía, que me quedan tres'. Para mí esa es como la clave de decir 'Vale, estoy entrenando con intensidad'".

Y añade de forma tajante: "Si alguien te estuviera poniendo una pistola en la cabeza, ¿podrías hacer dos o tres repeticiones más, sí o no? Que realmente llegues a hacer todas las repeticiones que tenías pautadas sabiendo que no podrías hacer muchas más".

En cuanto a la configuración de la tabla de ejercicios, Amador aconseja huir de las modas extravagantes y mantener una base de ejercicios estable. "Soy partidaria de mantener una línea dentro de los ejercicios, o sea que los que hagas sean lo mismo y que no estés cambiando la rutina cada semana eso es fundamental para mí", explica.

Considera innecesario complicarse: "Cualquier ejercicio básico bien hecho te va a ayudar a hipertrofiar no te tienes que poner a hacer biomecánicas turbias, sino que dices: 'Mira, esto que toda la vida se ha hecho y ha funcionado, vamos a por ello'".

Finalmente, la entrenadora advierte sobre la importancia del descanso guiado por las sensaciones físicas y la necesidad de adoptar una visión a largo plazo.

Entre series, recomienda no guiarse tanto por el cronómetro: "Lo más importante es que tú seas capaz de afrontar la siguiente serie de la forma más efectiva posible ver que estoy en calma, que ya el corazón no se me va a salir del cuerpo y que estoy preparada para afrontar la siguiente serie con intensidad".

Asumir este estilo de vida requiere paciencia, ya que conseguir una masa muscular madura puede tomar años, pero como concluye Amador, "esto es una cruzada para toda la vida", convirtiéndose en un cambio de hábitos para siempre.