Marta PJC, dietista y nutricionista: "Los ayunos afectan bastante a nivel hormonal"

En la búsqueda constante por perder peso o mejorar el aspecto físico, muchas mujeres acaban comprometiendo algo mucho más valioso y difícil de recuperar a largo plazo: su propia salud hormonal.

Para arrojar luz sobre esta problemática tan habitual, Marta PJC, destacada profesional de la nutrición, emprendedora y excompetidora de disciplinas como la gimnasia artística y el powerlifting, se sentó a charlar detalladamente con el presentador Gonzalo en un episodio del popular podcast de nutrición del canal de YouTube Fit Generation.

Durante su extensa intervención en este espacio, la experta desgranó los hábitos diarios que están arruinando el ciclo femenino y ofreció una hoja de ruta muy clara para alcanzar nuestros objetivos de composición corporal sin destruir nuestra salud en el proceso.

El primer gran enemigo del bienestar femenino en la sociedad actual es vivir sumidas en un estado de alerta incesante. Marta señala que un nivel de cortisol elevado a causa de oposiciones, trabajo o preocupaciones, sumado a una mala higiene del sueño, puede llegar a paralizar por completo la menstruación.

Para ponerle freno, la divulgadora ofrece a la audiencia un consejo tremendamente práctico y aplicable: "intentar dejar las pantallas antes de dormir para poder descansar correctamente no utilizar cafeína a lo mejor pues a partir de las 2 de la tarde".

El segundo error capital a la hora de buscar la pérdida de grasa es comer demasiado poco o desarrollar fobia a ciertos alimentos. Marta es rotunda frente a las dietas extremas y subraya la absoluta necesidad de mantener un equilibrio lógico: "nada de bajo en grasa ni bajo en carbohidratos ni nada no sobreestimar tampoco las calorías".

Según argumenta en el podcast, uno de los peores detonantes para el sistema endocrino femenino es "eliminar algún macronutriente o hidratos de carbono, las grasas, los ayunos también afectan bastante a nivel hormonal".

Para no acabar rindiéndose ante estas pautas alimentarias, la tercera clave radica en entender la densidad calórica. Marta lo expone de forma muy gráfica ante los micrófonos de Fit Generation: "100 calorías en lechuga no son las mismas 100 calorías que te puedes comer en chocolate". Hay que priorizar alimentos de gran volumen que calmen el apetito.

En cuarto lugar, advierte sobre la obsesión en el gimnasio. Entrenar duro tiene beneficios, pero llevar al cuerpo al límite constantemente suma tensión a nuestro "umbral de estrés". A las mujeres que experimentan amenorrea les recomienda pisar el freno: "yo entrenaría cuatro o cinco veces a la semana como cinco como mucho no entrenaría más". Su advertencia es tajante: "si para ti el entrenamiento está siendo un estrés ya está siendo un problema".

Por último, Marta reflexiona sobre el impacto psicológico de las redes sociales. Frente a la peligrosa moda de castigarse en el gimnasio por rechazo a la propia imagen, la experta concluye con su filosofía más importante: "no lo tienes que hacer porque te odias sino porque te quieres". Transformar tu cuerpo desde el amor propio es la única garantía de éxito y salud a largo plazo.