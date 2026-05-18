El éxito de Almudena Cid (45) fuera de la gimnasia: actriz reconvertida, comentarista y nueva empresaria

Almudena Cid ha sabido reinventarse con éxito tras colgar el maillot y construir una carrera sólida más allá de la gimnasia.

A sus 45 años, la exgimnasta se ha consolidado como una figura polifacética que ha encontrado en la interpretación, la escritura, la comunicación y los negocios nuevas vías para seguir creciendo profesionalmente.

Tras su retirada de la alta competición en 2008, Cid no desapareció del foco público, pero sí cambió de rumbo. Una de sus facetas más visibles ha sido la de actriz reconvertida, con trabajos en teatro, televisión y cine que le han permitido ampliar su perfil y mostrar una versión más artística de sí misma.

Esa transición no fue improvisada, sino el resultado de una evolución natural en la que ha buscado espacios donde seguir expresándose y aprendiendo.

Otra de sus ocupaciones más conocidas ha sido la de comentarista de gimnasia en RTVE, donde ha aportado su experiencia y su conocimiento técnico en grandes citas internacionales.

Su mirada desde dentro del deporte le ha dado un valor añadido a sus intervenciones, convirtiéndola en una voz autorizada y muy reconocible para los espectadores.

En paralelo, Almudena Cid también ha desarrollado una faceta como escritora, especialmente en el ámbito infantil, con obras inspiradas en el deporte y en los valores del esfuerzo, la disciplina y la superación.

También empresaria

Pero su vida fuera de la gimnasia no se limita a la cultura y la comunicación. En los últimos tiempos, la exdeportista ha dado un paso más y se ha estrenado como nueva empresaria, impulsando proyectos propios ligados a la organización de eventos y la creatividad.

Esta nueva etapa confirma que su carrera sigue abierta a horizontes muy distintos y que su perfil encaja con una generación de deportistas que ha sabido trasladar su experiencia al mundo de la empresa.

Más allá de sus proyectos profesionales, Almudena Cid también ha hablado de su necesidad de estabilidad personal y de construir un nuevo hogar, una señal de que atraviesa una etapa de asentamiento y renovación.

Su vida después de la gimnasia refleja una idea clara: retirarse del deporte de élite no significa desaparecer, sino abrirse a otras posibilidades.

En su caso, la combinación de talento, disciplina y capacidad de adaptación le ha permitido seguir teniendo presencia pública sin depender exclusivamente de su pasado como gimnasta.

La trayectoria de Almudena Cid demuestra que el final de una carrera deportiva puede ser también el inicio de otra mucho más amplia.

Actriz, comentarista, escritora y empresaria, la exgimnasta ha convertido su experiencia en una base para reinventarse con inteligencia y personalidad. Y lo ha hecho sin perder de vista los valores que la acompañaron desde el principio: trabajo, constancia y ganas de seguir avanzando.