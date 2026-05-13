Ismael y Lucía, maestro-alumna y rivales en la élite de la hípica con 27 años de diferencia: "El caballo importa un 70%-30%"

El Longines Global Champions Tour aterriza esta semana en Madrid convertido, un año más, en una de las grandes citas de la hípica internacional. El Club de Campo reunirá a algunos de los mejores jinetes y amazonas del mundo en un evento que volverá a situar a la capital española en el centro del salto ecuestre.

Entre los participantes estarán Ismael García Roque y Lucía Fernández Hidalgo, dos nombres unidos por una relación muy especial. Entrenador y alumna durante más de cinco años, compartirán ahora en pista como rivales en una competición de máximo nivel, algo nada habitual en otros deportes.

EL ESPAÑOL ha podido hablar con ambos para saber de primera mano cómo están afrontando esta situación y qué sentimientos tienen a pocos días de empezar la competición.

Lucía, que además es nieta del fundador de Globalia, llega al torneo como una de las jóvenes españolas con mayor proyección, mientras que Ismael afronta una nueva participación en un escenario acostumbrado a reunir a la élite internacional, habiendo ganado dos campeonatos de España y después de disputar los Juegos Olímpicos de París 2024.

Aunque la realidad es que el principal protagonista en estas carreras es el caballo, el animal debe estar preparado para poder afrontar cada salto de la mejor manera y no perder ni un solo segundo, que puede ser clave para alcanzar las posiciones más altas.

P.- ¿Cómo os sentís ahora que va a empezar la competición en pocos días?

Ismael- Bueno, la verdad es que este concurso es un concurso muy bonito, muy especial. Siempre se tienen muchas ganas de saltar en Madrid. La verdad es que es un entorno espectacular, el ambiente con la gente, la verdad, es un sitio muy agradable, muy bonito, y siempre hay muchísimas ganas de saltar aquí.

Lucía Fernández Hidalgo e Ismael García Roque durante la entrevista. David Morales EL ESPAÑOL

Lucía- Yo la verdad es que también tengo muchas ganas. Tengo muchas ganas de que vengan mis amigos a verme, mi familia, y la verdad, con mucha ilusión.

P.- ¿Cómo estáis llevando la relación entrenador y entrenada ahora que vais a competir en la misma categoría?

I.- Bueno, en la hípica es muy frecuente. Aparte, es un deporte en el que competimos hombres y mujeres en los mismos niveles, y eso no suele ser normal en otros deportes. Y la verdad es que es muy normal, se pueden saltar distintas pruebas, tanto profesionales como amateurs, y entonces es bastante normal que los profesores puedan saltar en las mismas competiciones y en el mismo nivel que sus alumnos.

P.- Lleváis 5 años juntos, cómo es la relación entre vosotros?

I.- La cogí siendo una niña totalmente y ahora ya es una mujer. Lógicamente, creas un vínculo más especial que prácticamente entrenador y alumna, aparte de que su familia y todo me han cogido como parte de la familia. Es bueno porque tenemos mucha confianza para muchas cosas y a la hora de hablar, a la hora de poder comentar cosas.

También es verdad que ella es una persona muy respetuosa a la hora de dejarse enseñar. No es una persona que, por mucha confianza que tengamos, discuta o se te ponga un poco en contra. Recibe muy bien las críticas y muy bien la manera de enseñarla, así que me facilita mucho las cosas, la verdad.

Lucía Fernández Hidalgo durante la entrevista. David Morales EL ESPAÑOL

L.- Sí, yo creo que sabemos diferenciar muy bien cuando estamos entrenando y cuando no. Al final, cuando estamos entrenando, yo le tengo un respeto muy grande. También sabemos diferenciar cuando estamos en plena competición, en entrenamientos o cuando estamos fuera de la competición, en una comida o juntos en general.

Creo que sabemos diferenciar muy bien las dos partes y al final es mucho más que un entrenador; es ya como parte de mi familia, pasamos muchísimo tiempo juntos.

P.- Y tú Lucía, ¿cómo estás llevando el enfrentarte a tu entrenador, te sientes más motivada?

L.- Sí, claro. Al final, siempre al tener a tu entrenador en la misma prueba, sales con un poquito más de presión, intentas hacerlo igual de bien que él. Al final te enseña cómo hacerlo en la práctica y también con palabras, entonces también lo agradezco mucho.

Lucía Fernández Hidalgo junto a su caballo. David Morales EL ESPAÑOL

P.- ¿Cómo de importante es la relación con el caballo a la hora de competir?

I.- Bueno, este deporte es tan complicado por eso. Lógicamente, no dependes de ti mismo, dependes de un animal que tiene que confiar en ti mucho en todo momento. Sobre todo, es un vínculo que creas con él a diario desde que lo tienes, tanto en entrenamiento como en competición. Entonces él tiene que sentirse también un poquito protegido y arropado por ti, por el jinete que va encima, lógicamente.

"No dependes de ti mismo, dependes de un animal que tiene que confiar en ti en todo momento" Ismael García Roque

L.- Yo creo que es muy importante tener un vínculo con tu caballo. Yo, al final, lo agradezco mucho. Tener un caballo no es solo venir y montarte. Creo que crear un vínculo con tu caballo es muy importante.

P.- ¿Tenéis que intentar mantener la calma para que el caballo no note vuestros nervios?

I.- No, bueno, lógicamente, cuanto más tranquilo estés tú, todo se transmite. El caballo es un animal muy sensible y todas esas vibraciones, ese nerviosismo y esa tensión que puede tener el de arriba se la transmite totalmente al caballo.

P.- ¿Cuál es el porcentaje para vosotros de importancia entre jinete y caballo?

I.- Bueno, el caballo tiene un papel muy importante en este deporte, lógicamente, porque no todos los caballos son capaces de saltar a alto nivel ni mucho menos. Entonces es un porcentaje muy elevado, yo diría casi 60-40, o incluso un poquito más. Sin caballo no puedes ir a ningún lado.

Sin un caballo bueno, lógicamente, por muy buen jinete que tú seas, si no tienes un caballo que te acompañe es imposible poder saltar en alta competición con concursos importantes.

Ismael García Roque junto a un caballo. David Morales EL ESPAÑOL

L.- Yo coincido, la verdad. Incluso a lo mejor el caballo tiene un 70-30.

P.- ¿Qué diferencia a un buen jinete de uno grande?

I.- Bueno, un buen jinete hay muchos, jinetes competitivos, buenos en competición. Pero para mí, el gran jinete es el jinete que es capaz de adaptarse a todo tipo de caballos, en todo tipo de circunstancias, y que es capaz de ganar y de competir con muchos caballos distintos.

Todos los caballos son distintos de personalidad y de manera de montar. Entonces, para mí, un gran jinete es el que es capaz de adaptarse a cualquier tipo de caballo y de poder ganar con cualquier tipo de caballo.

L.- Para mí más o menos lo mismo. Al final, el jinete tiene que ser muy técnico y tiene que afrontar muchos problemas que te van viniendo durante el recorrido y saber afrontarlos es muy importante. Entonces, el jinete que pueda hacerlo con cualquier tipo de caballo es el que lo diferencia de otros.

P.- Una pregunta para ti, Lucía, tienes 18 años, ¿estás pensando en dedicarte a este deporte de forma completa o tienes otras alternativas?

L.- Bueno, al final no solo me enfoco en los caballos, también estoy estudiando una carrera. Entonces, bueno, es un hobby y luego, aparte, al estar en el equipo, también es tomárselo un poco más en serio.

Pero compaginarlo con la universidad y con otras cosas de manera personal también lo agradezco y hay que ser muy organizada.

P.- ¿Y cómo te sientes al ser entrenada por Ismael? Uno de los jinetes más reconocidos de España?

L.- Al final soy una afortunada de que me entrene un jinete olímpico, pues es mucho decir. Entonces sí, lo agradezco mucho y me ha enseñado todo lo que sé hasta ahora. Estoy muy agradecida y soy muy afortunada.

P.- Y tú, Ismael, has competido al máximo nivel, eres bicampeón de España y participaste en los Juegos Olímpicos de Paris, ¿qué te hace seguir motivado para estas competiciones?

I.- Bueno, la verdad es que este deporte al final tiene muchos momentos. Para poder estar en la alta competición ya no es una cuestión solo tuya, tienes que tener el caballo adecuado y entonces tienen que surgir muchas cosas. Lógicamente, no es fácil poder estar bien tú y tener un caballo bueno para poder competir.

"Para poder estar en la alta competición ya no es una cuestión tuya" Ismael García Roque

Pero bueno, para eso trabajamos todos los días con caballos jóvenes, para seguir progresando y poder sacar caballos nuevos que te den pie y tener la oportunidad de seguir saltando en alta competición.

P.- ¿Os veis compitiendo juntos en otras competiciones como la Copa de Naciones o en los Juegos?

I.- Al final tienen que cuadrar muchas cosas, tanto los caballos como para mí como para ella, y estar en un buen momento. Pero la verdad es que a mí me haría muchísima ilusión poder saltar una Copa de Naciones junto a ella. Llevamos entrenando juntos y trabajando juntos desde que ella tiene 13 años y al final ella ya salta con el equipo nacional juvenil, tiene medalla de plata en un europeo y medalla de plata en el campeonato de España.

Entonces, ella está dando sus pasos y haciendo su carrera bien. Ahora afronta este año como sub-21, como Young Rider, así que paso a paso va consiguiendo sus cosas y ojalá que dentro de poco podamos competir juntos.

Lucía Fernández Hidalgo e Ismael García Roque en la cuadra. David Morales EL ESPAÑOL

L.- Ojalá podamos competir juntos en una Copa de Naciones. Al final, ahora mismo estoy en la categoría de Young Riders, me quedan todavía este y dos años más, y cuando ya esté en la categoría absoluta espero tener o estar en un buen momento y tener el caballo adecuado para poder saltar una Copa de Naciones junto a mi entrenador.

P.- ¿Qué esperáis de esta competición?

I.- Bueno, yo la verdad es que compito con caballos jóvenes, entonces es una oportunidad para sacar los caballos jóvenes a la luz, que vean la pista y, sobre todo, que cojan mucha experiencia. Es un concurso fantástico para disfrutarlo.

L.- Yo espero disfrutar con Tirano y del concurso maravilloso, del ambiente y de mi familia y de mis amigos.