Es oficial: los deportistas con discapacidad deberán estar integrados en las federaciones ordinarias en España

La Ley del Deporte ya obliga a que los deportistas con discapacidad se integren en las federaciones ordinarias cuando sus federaciones internacionales hayan dado ese paso, de modo que el nuevo modelo deja de ser una opción política para convertirse en un mandato jurídico.

El cambio consagra la idea de que el deporte adaptado debe compartir estructuras, recursos y visibilidad con el resto del sistema federativo español.

La Ley 39/2022, en vigor desde enero de 2023, reconoce de forma expresa el deporte practicado por personas con discapacidad y sitúa la igualdad y la inclusión entre los principios rectores del sistema deportivo.

Entre las medidas clave figura la "promoción de la integración de todas las personas deportistas bajo la misma federación", que pasa a ser obligatoria cuando la respectiva federación internacional ya haya integrado las modalidades de discapacidad.

Esto significa que, si la federación internacional de una disciplina unifica bajo un mismo paraguas a deportistas con y sin discapacidad, la federación española de ese deporte debe seguir el mismo modelo.

La propia documentación interpretativa de la norma subraya que la integración de modalidades de discapacidad en las federaciones españolas "debe realizarse indefectiblemente" en esos casos, mediante un acuerdo formal entre la federación de origen y la de destino.¡

Fin de un modelo paralelo

Este giro legal rompe con la estructura clásica del deporte adaptado, articulada en España a través de federaciones específicas según tipos de discapacidad.

El nuevo marco obliga a que las federaciones españolas "ordinarias" garanticen la efectiva integración de esas modalidades, asumiendo licencias, competiciones y desarrollo deportivo, y dejando atrás la lógica de circuitos completamente separados.

El presidente del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Rodríguez Uribes Europa Press

Procesos como el de los deportes de invierno, donde la Real Federación Española de Deportes de Invierno ha suscrito convenios con varias federaciones de discapacidad, anticipan el camino que deberán seguir el resto de disciplinas.

A partir de ahora, el deportista con discapacidad de alto nivel deberá desarrollar su carrera en la misma estructura federativa que el resto de especialistas de su disciplina, desde la base hasta la élite.

La integración no se limita a colgar las modalidades de discapacidad del organigrama existente, sino que viene acompañada de obligaciones concretas para las federaciones.

Deben garantizar la accesibilidad de instalaciones, la utilización de productos de apoyo y ayudas técnicas, así como la presencia de personal de apoyo y guías cuando sea necesario, todo ello sin alterar indebidamente el rendimiento deportivo.

Además, se pide que se asegure la representatividad de las personas con discapacidad en los órganos de gobierno y que se impulse la formación continua de técnicos y entrenadores en estas modalidades.

El Consejo Superior de Deportes ha respaldado este proceso con ayudas económicas específicas, que superan los 12 millones de euros desde la aprobación de la ley, para facilitar esa transición en las federaciones.

El Gobierno y los organismos implicados hablan abiertamente de una auténtica transformación cultural en el deporte español, en la que la igualdad de oportunidades se coloca "en el centro de nuestro sistema deportivo".

La Comisión Nacional de Deporte Inclusivo y el movimiento paralímpico han elaborado decálogos y guías para ordenar unos procesos de integración que, hasta ahora, eran desiguales según la modalidad y el territorio.